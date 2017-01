Ein Blick in die Abgründe der eigenen Seele

OFTERSHEIM. Was macht einen guten Krimiabend aus? Nein, nicht den auf der heimischen Couch mit Knabberzeug und Tatort in der Glotze - einen mit zwei Bestsellerautoren - am Freitag, 20. Januar, im Bürgersaal. Ist es die Tatsache, dass es schon dunkel sein wird, wenn der Leseabend, der kein reines Lesen beinhaltet, sondern auf Kontakt und Dialog baut, beginnt?

Ist die Gänsehaut schon deshalb vorprogrammiert? Ein wenig sicher - wenn noch nicht im Bürgersaal, dann zumindest auf dem Nachhauseweg, wenn man einen Schimmer davon bekommen hat, was die menschliche Psyche für Extremkapriolen drehen kann, wie abstrus Opfer ausgewählt, Morde ausgeführt werden können.

Für genügend Kopfkino sorgen Ursula Poznanski und Arno Strobel, die ihr zweites Gemeinschaftswerk "Anonym", einen Thriller mit Darknet-Verbindung, ansatzweise vorgestellt haben. Im Interview mit unserer Zeitung verraten sie, was die Gäste bei der Kriminacht erwartet.

Sie beide haben interessante Biografien, diverse Studien absolviert, Jugendbücher und Kurzgeschichten geschrieben.Wieso haben Sie sich für Krimis entschieden?

Ursula Poznanski: Im Zentrum eines jeden Krimis beziehungsweise Thrillers steht ein Geheimnis oder eine Frage: Wer war's und warum? Mich hat das, seit ich schreibe, immer besonders fasziniert: Zu wissen, was hinter all dem steckt, was in meinem Buch passiert, die Lösung auch immer wieder hervorblitzen zu lassen, aber so, dass meine Leser sie nicht als solche erkennen. Dieses Legen falscher und richtiger Spuren macht beim Schreiben unglaublichen Spaß.

Arno Strobel: Die Faszination des Krimis besteht meines Erachtens sowohl beim Lesen, als auch beim Schreiben zum Großteil darin, zu Hause gemütlich - und sicher - auf der Couch zu liegen oder am Schreibtisch zu sitzen und dabei in die Abgründe menschlicher Seelen zu blicken. Schlimme Gestalten bei ihren furchtbaren Taten zu begleiten in der Gewissheit, dass einem selbst nichts passieren kann.

Sind Sie zum ersten Mal mit einer Lesung in der Region?

Poznanski: Gemeinsam ja, jeder für sich waren wir schon in der Gegend.

Das Internet, das Darknet, ist im Krimi "Anonym" Teil der Handlung; ein sehr aktuelles Thema. Was war der Grund dafür, sich auf dieser Ebene zu bewegen?

Strobel: Das hat die Story gewissermaßen vorgegeben. Wir hatten die Idee für dieses Forum, in dem jeder Menschen nominieren kann, die er gern tot sehen möchte, und die Community stimmt darüber ab, wer dann tatsächlich getötet wird. Ein solches Forum würde im "normalen" Internet sofort vom Netz genommen werden. Wenn es allerdings im Darknet steht, ist das äußerst schwierig bis unmöglich.

Die Ich-Perspektive wechselt von Kapitel zu Kapitel zwischen den beiden Protagonisten, das ist eine etwas andere Schreibart - weshalb haben Sie ebendiese gewählt?

Poznanski: Das war uns die einzig denkbare Form des gemeinsamen Schreibens. Dass jeder seinen Bereich, seine Perspektivfigur hat und für die auch "verantwortlich" ist. Gemeinsam an den gleichen Kapiteln zu basteln, oder das Schreiben nach anderen Kriterien aufzuteilen, hätte für uns nicht geklappt. Außerdem wollten wir auch einen bestimmten Effekt erzielen: Man soll beim Lesen durchaus merken, dass Nina ein wenig anders klingt als Daniel, und das klappt durch die beiden unterschiedlichen Erzählstimmen eigentlich automatisch.

Spiegeln die beiden Charaktere - die lockere Nina Salomon und der arrogant wirkende Daniel Buchholz - ein wenig Sie selbst als Persönlichkeiten?

Poznanski: Also, soweit würde ich nicht gehen, zumindest was mich und Nina betrifft. Ich mag sie sehr und es gibt einiges, das wir ähnlich sehen, aber sie ist sicher ein ganzes Stück direkter, rücksichtsloser und härter im Nehmen als ich.

Strobel: Nein, ich glaube nicht. Obwohl es mir Spaß gemacht hat, mich in Daniels manchmal arrogant wirkende Art hineinzudenken.

Wie recherchiert man derart tiefe menschliche Abgründe, derer Sie sich im Krimi bedienen, die dem Leser die Gänsehaut des Grauens bescheren?