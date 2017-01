Ein gutes Auge bringt das richtige Finish

Alle Bilder anzeigen Höchste Konzentration bei Antonio José da Silva Novo. © Widdrat Der Dart fliegt. Beim Spielen hat jeder hat seine eigene Haltung, so wie hier Giuseppe Ulrich. Die leuchtenden Automaten informierten über den aktuellen Punktestand. © Widdrat

Oftersheim. Donnerstagabend, kurz vor 19 Uhr. Im Bistro "Ideal" in der Mannheimer Straße fliegen die Darts. Die Pfeilwerfer des Clubs "Ideal" sind da. Heute ist kostenloses Training an den elektronischen Automaten. Wirtin Ute Siebig wirft Geld ein. Die in rote und blaue Segmente eingeteilten Scheiben sind nun frei. Giuseppe Ulrich (39) und Uwe Lamoth (41) legen gleich los. Ihre Pfeile schwirren in Richtung Dartboard. Am besten in die Mitte, in das sogenannte "Bull's Eye". Das gibt 50 Punkte. Ulrich frönt dem beliebten Kneipensport seit über fünfzehn Jahren. Die letzten drei Monate hat er jeden Tag trainiert: "Es macht einfach jede Menge Spaß." Lamoth betreibt das präzise Werfen schon seit über zwanzig Jahren. Er war schon im Bistro "Metropol" dabei. Der Dartclub "Ideal" ist seit 2000 eingetragener Verein und hat etwa 40 aktive und passive Mitglieder. "Weil Dartspielen gemeinsam mehr Spaß macht", steht auf einem Plakat, das für die Mitgliedschaft wirbt. Und weil man wieder "eine Macht im Rhein-Neckar-Raum" werden möchte, heißt es. Ute Siebig ist seit 2012 auf dem Lokal. Vier Automaten stehen im frisch renovierten Nebenzimmer. Vier weitere E-Darts laden in die neugestalteten Kellerräume ein.

E-Dart immer beliebter

Jeder Spieler hat drei Pfeile. Die bestehen aus einer Spitze, dem Schaft und den schmalen Flügeln, dem Flight. Damit wird der Wurfpfeil auf Kurs gehalten. Das elektronische Darts wird mit Soft-Pfeilen gespielt. Vor 30 Jahren kamen die Automaten von den USA nach Deutschland. Der 1989 gegründete Deutsche Sportautomaten Bund (DSAB) sorgte für die Verbreitung. E-Dart erfreut sich wachsender Beliebtheit. Seit der Gründung der DSAB-Liga haben in über 380 000 Teams mehr als zwei Millionen aktive Spieler ihre Pfeile geworfen.

Die Oftersheimer gehören zur DSAB-Liga Rhein-Neckar, die von der A- bis zur Bezirksliga reicht. Spieltag ist immer montags. Die Saison dauert von März bis Juni und von September bis Dezember, erklärt Vorstand Jürgen König-Brucker. "Wer mitmachen möchte, ist willkommen", sagt der 50-Jährige, der dem Präzisionssport seit 25 Jahren verfallen ist. Die Teilnahme an der DSAB-Liga berechtigt die Spieler zur Teilnahme an der Deutschen Liga-Mannschaftsmeisterschaft. Auf die Veranstaltung Ende Juni auf dem Autohof Strohofer in Geiselwind freuen sich schon alle. Dann kommen über 3000 Dart-Enthusiasten zusammen, es geht schließlich um über 50 000 Euro Preisgeld. "Als ich mit dem Kneipenspiel angefangen habe, gab es noch keinen Ligabetrieb", erzählt König-Brucker.

Der DC "Ideal" hatte sogar schon einmal ein Bundesliga-Team. Zurzeit sind sechs Mannschaften aktiv. In der DSAB Rhein-Neckar-Liga A1 spielt das Team "Wilder Mann", die älteste Mannschaft, in der Liga B5 die Truppe von "Flug 180" und die "Ideal Ladys", in Liga B6 das Team "Ideal 2", in Liga C2 die "Walking Dart" und - ganz neu am Werfen - die "Gentlemen". Freitags sind die Steel-Dartler dran. Die Pfeile mit den Stahlspitzen fliegen in der Kreisliga Nord.

Ausgleichender Sport

Antonio José da Silva Novo packt sein Set mit den drei Pfeilen aus. Der 36-jährige Schwetzinger spielt seit drei Jahren regelmäßig - und das sehr gut. Die Freundin hat ihn dazu gebracht. "Ich habe immer Spaß", sagt der Portugiese und nimmt das Bull's Eye in einer Höhe von 1,73 Metern ins Visier. Genau 2,37 Meter ist die Scheibe entfernt. Die drei Pfeile stecken. Die roten Leuchtziffern zeigen den Spielstand an. Gleich sind die 501 Punkte runtergeworfen. "Dart ist ein ausgleichender Sport", meint Yvonne Mocker, die jetzt seit zwei Jahren mit an Bord ist. Sich eine Strategie auszudenken, sei das Beste an dem Spiel, freut sich Antonio immer, wenn er die 180 wirft. Dann wird gejubelt wie bei einem Tor in der Fußball-Bundesliga.

"Immer den richtigen Weg im Kopf haben", sagt Achim Reichert: "Ein gutes Auge gehört dazu, auch ein guter Arm, um das richtige Finish zu machen." Der erfahrene Dart-Spieler, der an diesem Abend seinen 60. Geburtstag feiert, freut sich auch, "dass man immer neue Leute kennenlernt. Außerdem haben wir im Verein richtige Klassespieler dabei". Der "Spaßfaktor" ist auch das Entscheidende für Monika Karmann. Die 1,65 Meter große Schwetzingerin spielt seit fünfzehn Jahren, hat zwischendrin aber auch einige Zeit pausiert. Christian Baust (40) ist noch einer aus der Anfangszeit des Dartsclubs. Klar, dass er wie die anderen auch vor kurzem ausgiebig die Darts-WM verfolgt hat.

Als der Niederländer Michael van Gerwen im Alexandra Palace von London im Finale Titelverteidiger Gary Anderson besiegte und ein Preisgeld von 410 000 Euro einheimste, waren sie alle aus dem Häuschen. Jetzt freuen sich die "Ideal"-Dartler schon auf die Superstars der Szene, wenn vom 8. bis 10. September die Darts European Tour in der Mannheimer Maimarkthalle Station macht. Dann wird gefeiert. Die Karten für das Event haben sie natürlich längst.

Melanie Salomon ist neu in der Runde. Die 46-Jährige hat lange privat gespielt. Jetzt hat sie zufällig den Vorstand getroffen und gefragt, ob sie kommen könne. "Das ist wie eine große Familie", freut sie sich. Petra Schmich ist zum zweiten Mal da und ist ebenso herzlich aufgenommen worden. Die Schwetzingerin hat eine Zeit lang nicht gespielt und möchte jetzt wieder viel trainieren: "Der Spaß, die Konzentration, die Leute - das ist das Besondere hier." Kein Wunder, dass das Training an diesem Donnerstagabend so gut besucht ist. Unablässig fliegen die Darts in Richtung der Automaten. Die Stunden gehen schnell vorbei. "Weil wir einfach ein geiler Verein sind", steht auf dem Plakat auch noch: "Denn wir haben die Unendlichkeit: DC Ideal forever!"