Ein Hauch von Orient

Beim Mini-Gottesdienst an Heiligabend in der Christuskirche schauten die jungen Besucher gespannt dem orientalisch angehauch-ten Krippenspiel zu und sangen einige weihnachtliche Lieder mit.

Oftersheim. Viele Kinder ließen sich mit ihren Eltern, Großeltern und Paten zum Minigottesdienst an Heiligabend einladen. Gemeinsam mit einem Esel machten sich die Kinder auf den Weg nach Bethlehem. Der Esel traf unterwegs viele Tiere. Sie lachten ihn aus, weil sie nicht glauben wollten, dass das Kind in der Krippe ihn wohl empfangen werde. Der Esel ließ sich nicht beirren, er machte sich auf den Weg und stellte fest, dass er willkommen ist - genau so willkommen wie jedes Lebewesen an der Krippe, an der Gott den Menschen ganz nahe ist.

In der Christvesper empfing das Kamel Kimberley die vielen Besucher mit einem Hauch des Orients. Es trug seinen Herrn Caspar, den Sterndeuter, hinunter nach Judäa, den neugeborenen König zu suchen. Im Palast fanden sie nur König Herodes. Der fuhr sie an: "Den Friedfürst sucht ihr? Der Friede ist längst da.

Die Soldaten des Kaisers, die bringen den Frieden!" Wie der aussah, sahen sie draußen: Die Soldaten quetschten die Untertanen aus wie Zitronen. Als sie dann in Bethlehem waren, verkündigten die Engel die Geburt des Heilands der Welt, des Friedefürsten. Und da kam Bewegung in die Nacht: Das Kind kam auf die Welt, die Hirten machten sich auf zum Stall und die drei Sterndeuter zogen den Mittelgang der Kirche entlang. Dann beugten sie ihre Knie. Jetzt waren sie sich sicher: Der Heiland ist kein König der Macht, er ist ein König der Herzen.

Einen festlichen Gottesdienst zur Christnacht feierte die Kirchengemeinde um 22 Uhr. Der Posaunenchor Schwetzingen/Oftersheim unter der Leitung von Ralf Krumm gestaltete den Gottesdienst musikalisch gemeinsam mit Rainer Ruhland an der Orgel.

Tröstende Botschaft

Pfarrerin Sibylle Rolf bedachte in der Ansprache, was geschehen wäre, wenn die Hirten nicht nach Bethlehem gegangen wären. Nach einem Jahr, in dem Menschen zuletzt in Berlin, aber auch an vielen anderen Orten viel Schreckliches haben sehen und erleben müssen, tröstet diese Botschaft: Mitten in der zerrissenen und unfriedlichen Welt ist Gott - fürchtet euch nicht! Der Gottesdienst am ersten Feiertag stand unter dem Wort des Propheten Micha: "Und du Bethlehem bist klein unter den Städten Judas, doch aus dir soll der kommen, der mein Volk weiden soll."

"Wer singt, betet doppelt"

Pfarrerin Esther Kraus ging in ihrer Predigt darauf ein, dass die Menschen immer das Große suchen, so wie die Drei Sterndeuter auch. Im kleinsten Senfkorn steckt das Reich Gottes. Im kleinsten Glauben der Jünger verbirgt sich die Kraft zur größten Veränderung. Musikalisch gab Reiner Ruhland unterstützt von Geigen alles, um den Gottesdienst zu einem wahren weihnachtlichen Festgottesdienst werden zu lassen.

"Wer singt, betet doppelt" und "Verstehst du auch, was du singst?" - das waren die beiden Aspekte, die den Gottesdienst am zweiten Feiertag bestimmten.

Am Anfang hatte die Gottesdienstteilnehmenden eine Liste mit Liedwünschen abgeben können. Die am häufigsten genannten Lieder wurden dann im Laufe des Gottesdienstes gesungen. zg