Erwartungen übertroffen!

Sie ließ sich nicht vom Trubel des Festzugs und dem Jubel am Straßenrand stören und schlief den Schlaf der Gerechten beim Festzug.

Oftersheim. Ein grandioses Fest, von dem alle Besucher noch lange erzählen werden - das sollte das Jubiläumswochenende vom 23. bis 26. September werden, der Höhepunkt der 1250-Jahr-Feier. Der viertägige Party-Marathon hat schließlich die Erwartungen noch übertroffen.

Bei herrlichem Spätsommerwetter feierten alle Generationen friedlich das Jubiläum "ihrer" Gemeinde zusammen mit den Gästen - die weiteste Anreise nahmen die Geschwister Uhrig auf sich, die in der Mannheimer Straße aufgewachsen und in den 1960er Jahren in die USA ausgewandert sind.

59 Bilder - 1250 Jahre Geschichte

Ein Höhepunkt des Jahres, da sind sich alle Beteiligten und die rund 10 000 Zuschauer einig, war der Festzug. Vereine, Organisationen und Privatpersonen ließen in 59 Bildern - zum Teil mit liebevoll gebastelten und dekorierten Fahrzeugen, zum Teil als kostümierte Fußgruppen - die Geschichte Oftersheims lebendig werden: die Erstbesiedlung des Fleckchens Erde durch die Kelten und Römer vor weit mehr als 2000 Jahren; die urkundliche Ersterwähnung im Lorscher Codex im Jahr 766; die Gegenwart, die durch die Partnerschaft mit Weinböhla symbolisiert wurde. Ehrensache für Bürgermeister Siegfried Zenker aus der sächsischen Gemeinde, dass er mit einer Abordnung beim Festzug mitlief und zur Freude der Besucher Wein verteilte.

Ein zweiter Höhepunkt des Wochenendes war der Dorfabend, der viele Vereine auf die Bühne in der Kurpfalzhalle rief. Sie ließen mit Gassenhauern quer durch die Jahrzehnte und mit Schauspiel das Ortsgeschehen vor allem des 20. Jahrhunderts lebendig werden.

Schon beim offiziellen Auftakt der 1250-Jahr-Feier lobten die Festredner die Verbundenheit der Einwohner mit "ihrer" Gemeinde, und während der vier Tage wurde immer deutlicher, welche positiven Kräfte solche Emotionen freisetzen. Ein vielfach benutztes Wort war "Heimat", und wer das Fest erlebt hat, spürt den positiven Wandel des Begriffs, der lange Zeit mit einem negativen Image behaftet war.

Soul, Schlager und Rockmusik

Auch bei der Musikauswahl haben die Veranstalter an jeden Geschmack gedacht. Da kamen die Freunde des Chorgesangs genauso auf ihre Kosten wie die Fans von Soul, Schlager oder Rock und Pop.

Doch Veranstaltungen als Teil der 1250-Jahr-Feier waren übers ganze Jahr verteilt. Es gab eine historische Führung zur Ausgrabungsstätte der villa rustica auf dem Bachmayerhof mit der Archäologin Dr. Mathilde Grünewald, die die Bedeutung des römischen Anwesens erkannte.

Oder aber das große Benefizkonzert mit den drei Oftersheimer Chören Sängerbund Liederkranz, Germania und Da Capo sowie - erstmals in der 25 Jahre dauernden Partnerschaft zwischen Oftersheim und der sächsischen Gemeinde - dem Auftritt der Chorgemeinschaft Coswig-Weinböhla.

Und damit das Jubiläum noch möglichst lange in Erinnerung bleibt, gibt es natürlich auch Souvenirs - vom Regenschirm übers Handtuch bis hin zum Jubiläumsbier, das die Welde-Brauerei für Oftersheim und Schwetzingen - die Nachbarstadt feiert 2016 ebenfalls ihre urkundliche Ersterwähnung vor 1250 Jahren - kreiert hat. Selbstverständlich gehört auch das Heimatbuch von Andrej Kilian zu den Erinnerungen dieses grandiosen Festjahres.

Da tut es der Feierlaune auch keinen Abbruch, dass Oftersheim - wie man glaubt zu wissen - erst jugendliche 1249 Jahre ist . . .