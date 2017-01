Franke wird Ehrenbürger

Jens Geiß (l.) war vor Ort, als Reinhart Franke geehrt wurde. © Privat

OFTERSHEIM. Beim Neujahrsempfang in Weinböhla wurde der Altbürgermeister von Oftersheims Partnergemeinde, Reinhart Franke, zum ersten Ehrenbürger ernannt. Der ehemalige Staatsminister Hans Geisler würdigte in seiner Laudatio die Verdienste Franke. Bundesminister Thomas de Maizière überbrachte seine Glückwünsche in einer Videobotschaft. Die Grußworte hielten Landtagspräsident Matthias Rößler sowie Oftersheims Bürgermeister Jens Geiß.

In einer emotionalen Atmosphäre wurden die Verdienste von Reinhart Franke, die auch Bestandteile der Urkunde sind, verlesen. Da heißt es unter anderem: "Reinhart Franke hat als Bürgermeister der ersten Stunde in Zeiten des Umbruchs die Kommunalverwaltung aufgebaut und die Weichen für eine überaus erfolgreiche Entwicklung von Weinböhla gestellt. Seine 25-jährige Tätigkeit als Bürgermeister waren geprägt vom Einsatz für die Erneuerung und Schaffung einer leistungsstarken Infrastruktur als Voraussetzung für die Entwicklung des Ortes.

Musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang vom Dresdner Brass Quintett, dem Chor Coswig/Weinböhla sowie dem Ehepaar Wutzler, die zu Ehren von Reinhart Franke ein Gospel darboten. idt