Für Alagie wird ein Weihnachtswunder wahr

Alle Bilder anzeigen Papa Andreas, Alagie, Mama Susanne, Nikolas (v.l.) und Sebastian freuen sich aufs erste gemeinsame Weihnachtsfest. © Bilder. Zietsch (2)/Privat Die vier Leiberich-Jungs feuern die deutsche Nationalmannschaft während der Europameisterschaft im Sommer an. Alagie und sein Ausbilder Sven Minutoli präsentieren in der Küche des Lokals eine selbstgemachte Gulaschsuppe.

Oftersheim. Der 18-Jährige sitzt am Glastisch im Wohnzimmer und liest den "Kicker". Wie viele Jugendliche in seinem Alter interessiert sich der Fan von Borussia Dortmund für Fußball, sein Vorbild ist Ilkay Gündogan. Neben der Zeitschrift liegt ein Pons-Wörterbuch, deutlich von Gebrauchsspuren gezeichnet. Denn bei Alagie Camara erfüllt das Fachmagazin für Sport neben der Information über das aktuelle Geschehen noch eine weitere Funktion: "Das ist im Moment die beste Art, ihn zum Deutschlernen zu motivieren", lacht Susanne Nett-Leiberich.

Dass der junge Mann aus Gambia inmitten der Geborgenheit der Familie in Oftersheim nach einer zwei Jahre dauernden Flucht ein Zuhause gefunden hat und eine Ausbildung zum Koch machen darf, grenzt an ein Weihnachtswunder. Vor einem Jahr noch saß er in einem libyschen Gefängnis. Hoffnungslos, immer wieder mit dem Tode bedroht, zu Zwangsarbeit gezwungen, geschlagen. Wenn das Thema zur Sprache kommt, sieht man die Angst und Trauer in Alagies großen Augen.

Den ersten Kontakt, schildert Susanne Nett-Leiberich, hatten sie Ende Januar. Der Gambier war seit ein paar Tagen in der Gemeinschaftsunterkunft Hardtwald gemeinsam mit mehr als 200 Asylsuchenden angekommen. Sie war mit ihren zehnjährigen Zwillingssöhnen Nikolas und Sebastian in der Bücherei, da saß ein junger Mann am Tisch und raufte sich die Haare. "Er hat versucht, mit einem Brecht-Gedicht Deutsch zu lernen. Er hat kaum etwas verstanden, aber die Reime haben ihn fasziniert. Da war es um mich als Deutsch-Lehrerin natürlich geschehen", lacht sie. "Mit dieser Motivation hat er mich voll für sich eingenommen."

In der Flüchtlingshilfe war die Familie zuvor nicht engagiert. "Wie viele andere dachten wir immer, eigentlich müsste man mal . . . - aber wir schreien jetzt auch nicht unbedingt nach Beschäftigung." Ihr Mann Andreas arbeitet in der Erwachsenenbildung, sie unterrichtet am Lessing-Gymnasium in Mannheim, daneben betreiben sie auch noch die Tennishalle in Oftersheim.

"Wir waren zwar offen für das Thema, obwohl das Hotel Atlanta in unserer Nähe auch bei uns Bauchschmerzen ausgelöst hat", gesteht sie. "Wir waren nicht ablehnend, haben uns aber gefragt, ob das gut gehen kann."

Schnell ins Herz geschlossen

Susanne Nett-Leiberich hat nach dem zufälligen Treffen in der Bücherei begonnen, mit Alagie regelmäßig Deutsch zu lernen, als er eines Tages bat: "Kannst du dich mehr um mich kümmern?" Das war für die ganze Familie zu diesem Zeitpunkt keine Frage mehr, die vier Leiberichs hatten den 18-Jährigen da schon in ihr Herz geschlossen.

Zu den Eltern sagt auch er mittlerweile "Mama" und "Papa", für die Zwillinge ist er wie ein großer Bruder. Sie spielen zusammen "4 gewinnt", machen Wasserschlachten und gemeinsam Hausaufgaben. "Alagie bringt uns sogar noch Englisch bei", ist Sebastian begeistert. "Ich bin total froh, dass er bei uns ist." Und Nikolas meint: "Er hat so viel Schreckliches erlebt, ich will, dass er diese Gedanken aus seinem Kopf kriegt." Die Oma, die in einem Seniorenheim lebt und an einer leichten Demenz leidet, wickelt er längst um den Finger. "Er kann gut mit älteren Menschen", erzählt Susanne Nett-Leiberich, "er hätte auch gerne eine Ausbildung zum Altenpfleger gemacht."

Dass es jetzt eine Lehre als Koch wurde, gehört zum glücklichen Ende seiner persönlichen Geschichte, das lange Zeit nicht absehbar war. Seine Flucht begann, da war er 16 Jahre. Er wuchs als Waisenkind bei einem netten Ehepaar in Gambia auf. "Diese Menschen haben ihn traumhaft erzogen. Er ist nett, höflich und hilfsbereit", schwärmt "Mama Susanne". Leider sind beide kurz nacheinander gestorben. "Hätte man ihn abgeschoben, hätte er jetzt zum dritten Mal eine Familie verloren."

Auf dem Sterbebett flehte die Ziehmutter in Gambia ihren Sohn an, er möge das Ersparte nehmen und weggehen. Denn als minderjähriger Junge ohne Familie hatte er in dem westafrikanischen Land, das der Präsident vor einem Jahr zum islamischen Staat erklärt hat, auch als Muslim keine rosige Zukunft.