Gegen Fassungslosigkeit und Angst

Im Kreis um den Altar aufgestellt, betete die Gemeinde für Frieden und die Erlösung vom Leid auf der Welt. © Lenhardt

Oftersheim. Ein besinnlicher Abend hätte es werden sollen, mit Geschichten und Liedern auf dem Kirchenvorplatz. Doch das Adventsfenster der Christuskirche blieb gestern verschlossen. "Wir können und wollen nicht so weitermachen, als wäre nichts gewesen", erklärte Vikarin Claudia Ehrfeld im Hinblick auf den vergangenen Montag.

Ein Attentäter steuerte einen Sattelzug in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin, tötete zwölf Menschen und verletzte 56 weitere. "Es ist Advent", fuhr Ehrfeld fort, "aber wir begehen ihn mitten in dieser Welt, in der es so viel Krieg und Terror gibt." Ein Friedensgebet solle helfen gegen Fassungslosigkeit, Wut und Angst: "Wir warten und hoffen auf den, der Liebe und Frieden bringt. Wir sind uns sicher, dass er kommen wird."

Traurige Parallelen zum Jetzt

Getreu der Psalmabfolge begann das Gebet mit der Klage. Die Gemeinde war im Kreis um den Altar versammelt. Das Attentat in Berlin, ein Zwölfjähriger, der Nagelbomben baut, Hunger und Leid in Aleppo, das Attentat von Würzburg, der Anschlag in Nizza mit traurigen Parallelen zum Jetzt und die Attentate von Brüssel und Paris - "zu jedem einzelnen Opfer gehört eine Familie, gehören Freunde und Bekannte. Herr, dir klagen wir die Not in der Welt". Es folgten Psalm 85 und das Lied "Die Nacht ist vorgedrungen".

"Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt", fuhr Pfarrerin Sibylle Rolf fort, "Das Licht seiner Gnade, Freundlichkeit, Barmherzigkeit und Liebe geht mit uns, ist mitten unter uns. Das ist der Geist von Weihnachten." Nach einem Moment in stillem Gebet waren alle eingeladen, sich an der Osterkerze ein Friedenslicht zu entzünden und am Altar aufzustellen.

Der Weg in ein besseres Leben

In den Fürbitten betete die Gemeinde für die Opfer von Berlin. Für ihre Angehörigen und die Trostspendenden. "Gott wir bitten dich für die Menschen, die sich auf den Weg in ein besseres Leben gemacht haben. Stärke ihre Hoffnung, dass sie ins Ungewissen weitergehen können. Wir bitten dich aber auch für die, die sich entschieden haben zu bleiben", sagte Pfarrerin Rolf.

Für alle Menschen auf der Welt, die unter anderen leiden, erbat der Kreis die Kraft durchzuhalten und gewaltfreie Wege zu finden. Und weiter: "Falle den Tätern in den Arm, dass Frieden sich durchsetzten kann - Herr, auf dich werfen wir unsere Hoffnung." Nach dem Segenskreis folgte den Bitten das Lob mit dem Lied: "Laudate omnes gentes" - "Alle Völker, lobet den Herrn."

Um das Licht des Friedens symbolisch hinaus in die Welt zu tragen, waren alle Besucher eingeladen, sich noch ein Teelicht an der Osterkerze zu entzünden und nach Hause mitzunehmen.