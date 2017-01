Glimpflich davongekommen

Keine größeren Schäden hat der Orkan "Kyrill" 2007 in der Gemeinde angerichtet. Umgeknickte Bäume - wie hier an der B 291 - waren das Maximum.

Oftersheim/Region. Kyrill - dieser Name ist vielen Bürgern im Gedächtnis geblieben. Vor genau zehn Jahren wütete der Orkan in der Kurpfalz und sorgte für eine Spur der Verwüstung: Umgestürzte Bäume, heruntergefallene Ziegel oder frei bewegliche Baukräne - an jenem 19. Januar im Jahr 2007 war schlichtweg alles geboten. Am schlimmsten erwischte es dabei die Gemeinde Neulußheim, dort musste die zuständige Wehr aus Reilingen ausrücken und einen Mann tot aus einem Auto auf der L 556 bergen.

Weitaus weniger betroffen war die Gemeinde Oftersheim. "Wir waren vorbereitet, haben zahlreiche Vorwarnungen bekommen und umgehend die Bürger informiert und sie auf dem Laufenden gehalten", erinnert sich Rüdiger Laser, Feuerwehrkommandant, im Gespräch mit unserer Zeitung. Das Eintreffen des Orkans sei auf den Punkt gemeldet gewesen.

Hektischer Betrieb im Rathaus

Schon am Tag davor habe man sich im Rathaus getroffen. Dabei sei hektischer Betrieb gewesen, beschrieb unsere Zeitung damals das Treiben. Die Freiwillige Feuerwehr sei ausgerückt und habe die Bauarbeiter im Neubaugebiet "Nord-West" aufgefordert, die Kräne zu lösen. "Die haben sich dann mit dem Wind bewegt und waren nicht starr", erklärt Laser, dass die Beweggründe darin lagen, dass die Kräne nicht aus ihrer Verankerung gerissen werden.

Am Tag des Orkans wurde eigens ein Raum für den "Krisenstab" eingerichtet. "Wir haben die Punkte nacheinander abgearbeitet. Auf der Wache ging der normale Betrieb weiter. Orkan-Opfer konnten sich aber bei der Leitstelle in Ladenburg melden. Den größten Schaden gab es im Hardtwaldring zu vermelden. Dort wurde ein Kupferdach von einem Haus gesichert, um einen größeren Schaden zu vermeiden. "Hätten wir das nicht getan, dann wäre die komplette Konstruktion gefährdet gewesen", weiß Laser.

Extrem vorsichtig am Werk

Nervös sei er am Tag des Orkans nicht gewesen, "aber", betont er, "wir waren extrem vorsichtig. Es hätten jederzeit Ziegel nachrutschen können. Erst als der Orkan abgeflaut war, haben wir mit den Aufräumarbeiten begonnen. Wir wollten nichts riskieren." Die Hauptaufgabe sei darin gelegen, Bäume zu stützen und zu sichern.

Revierförster Andreas Kolb war damals zwar noch nicht für Oftersheim zuständig, weiß aber, dass die Lage im Hardtwald und am Wildgehege nicht sonderlich dramatisch war: "Es mussten - wie beim Sturmtief "Egon" von vor einigen Tagen auch - Wege geräumt werden", sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Damals habe es nur vereinzelt Schäden, also den ein oder anderen Baum gegeben, der durch den Orkan entwurzelt wurde. "Es musste aber nicht groß aufgeforstet werden. An sich keine große Sache", so Kolb weiter.

"Kyrill" hat also gewütet, doch so schnell, wie er gekommen war, verschwand er auch wieder - ohne großen Schaden zu hinterlassen, zumindest in Oftersheim.