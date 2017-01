Höhe der Zuschüsse ist noch ungewiss

An dieser Stelle - Ecke Plankstadter Straße/Scheffelstraße - möchte die Gemeinde ein dreigeschossiges Gebäude bauen. Um eventuelle Förderungen zu bekommen, müssen die Arbeiten noch in diesem Jahr begonnen werden.

Oftersheim. Der Gemeinderat hat in seiner vergangenen Sitzung mit einer Gegenstimme beschlossen, die die ersten Schritte der Objektplanung für das Quartier Scheffelstraße/Plankstadter Straße an das Architekturbüro Maier aus Oftersheim zu vergeben. Auf 4500 Quadratmetern über drei Geschosse verteilt sollen "sozialverträgliche Mietwohnungen mit flexiblen Grundrissen entstehen", wie es in der Beschlussvorlage heißt. Die geplanten Kosten belaufen sich auf etwa 1,8 Millionen Euro.

Die Aufstellung des Bebauungsplans zur Entwicklung eines Wohngebietes mit Sozialwohnungen hatte der Gemeinderat bereits im April des vergangenen Jahres beschlossen.

Die Zeit für die nächsten Schritte drängt nun, weil die Gemeinde unter Umständen Fördermittel vom Regierungspräsidium in Höhe von 377 000 Euro abrufen kann - vorausgesetzt, die Bauarbeiten fangen noch in diesem Jahr an. Die Zusage liegt bisher allerdings erst in mündlicher Form vor, sagte Bürgermeister Jens Geiß auf Nachfrage aus dem Gremium. Die Wohnungen waren zunächst - wie vom Bund gefordert - als Flüchtlingsunterkunft vorgesehen. Allerdings ist der Bedarf in Oftersheim mittlerweile gesunken, deshalb kann ein Teil als Sozialwohnungen bereitgestellt werden. Nun muss geklärt werden, ob die Förderung auch für diese sogenannte Mischnutzung gilt.

Reine Ankündigung?

Der Rathaus-Chef brachte außerdem einen möglichen Zuschuss von 25 Prozent aus einem Fördertopf für sozialen Wohnungsbau ins Gespräch. Er musste jedoch einräumen, dass es sich dabei lediglich "um eine reine Ankündigung handelt. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir das Geld bekommen." Für Gemeinderat Peter Pristl (FDP) sind beide Ankündigungen für Fördermittel ein Problem: "Ich bin jetzt seit über 40 Jahren im öffentlichen Dienst tätig. Ich glaube nur, was ich schriftlich vorliegen habe", gab er zu bedenken.

Er lehnt die Vorlage aber auch ab, "weil wir genug gemeindeeigene Wohnungen haben für Menschen, die unsere Unterstützung brauchen". Der Mehrbedarf sei nur entstanden, weil der Bund die Kosten für die Flüchtlinge auf die Kommunen abwälze und alibimäßige Zuschüsse gewähre. Er bezweifle, dass die Bevölkerung dies akzeptiere und sei nicht bereit, die Millionen aus dem Gemeindesäckel zu investieren. Außerdem glaube er nicht, dass viele Menschen "Tür an Tür mit den Flüchtlingen wohnen wollen. Wenn wir 1,8 Millionen Euro für das Projekt ausgeben, fehlen sie an anderer Stelle, beispielsweise für Schulen."

Dr. Tobias Ober (Freie Wähler) bedauert, dass durch den für eine Förderung vorausgesetzten Baubeginn noch in diesem Jahr "ein zeitlicher Druck entsteht, den wir uns für die Planung eines solchen Projekts nicht gewünscht hätten". Seit Jahren weise die Gemeindeprüfungsanstalt darauf hin, dass Oftersheim in ihren Augen einen zu hohen Wohnungsbestand habe. "Gleichzeitig zeigt uns die derzeitige Situation am Wohnungsmarkt aber auch, dass der Bedarf an solchen Wohnungen da ist", schob Ober nach. Seine Fraktion stimme deshalb der Vorlage auch zu.

"Die Vernunft hat gesiegt"

Auch die anderen Fraktionen sehen das Projekt positiv. "Die SPD freut sich, dass nach jahrelangem Ringen um den Oftersheimer Wohnungsbau die Vernunft gesiegt hat", meinte Jens Rüttinger. "Der Neubau des Geschosswohnungsbaus ist der richtige Weg. Die Kredite sind günstig wie nie, dies ermöglicht uns, die Aufgabe anzugehen", signalisierte er das Einverständnis seiner Fraktion. Die CDU stimmte dem Vorhaben ebenfalls zu: "Mit dieser Lösung gehen wir den richtigen Weg", fasste Annette Dietl-Faude die Entscheidung ihrer Fraktion zusammen. Vor einem Jahr habe sich das Gremium mit dem Thema beschäftigt und mehr oder weniger einstimmig für sozialen Wohnungsneubau gestimmt. "Dies steht zwar diametral dem Bestand gegenüber. Aber wir müssen uns Sachzwängen beugen."

Diese Auffassung teilen auch die Grünen: "Wir begrüßen das Wohnprojekt, denn der Wohnbau ist Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge", erklärte Rolf Siegel. Sozialer Wohnungsbau sei nötig. Seine Fraktion fordert auch, dass die 300 Gemeindewohnungen im Eigentumsbestand bleiben. "Das kann aber nur gelingen, wenn wir unterm Strich eine schwarze Null schreiben." Man könne unrentable Wohnungen gerne abschaffen - jedoch nur, wenn dafür Ersatz geschaffen werde.

Auch Bürgermeister Jens Geiß stimmte für die Vergabe an das Architekturbüro Maier, das er - wie er eingangs offenlegte - für ein privates Bauvorhaben beauftragt hat. "Ich habe aber mit dem Kommunalrechtsamt im Vorfeld abgeklärt, dass dadurch kein Interessenskonflikt entsteht."