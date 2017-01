„Ich bin stolz, wie wir mit Menschen umgehen“

Oftersheim. Die Zeichen standen auf Sturm am gestrigen Freitag - einem 13. Und das im wahrsten Sinn des Wortes. Tief "Egon" hinterließ seine Spuren in der Kurpfalz. Dass die Oftersheimer allen Widrigkeiten tapfer trotzen und sich von solchen Unannehmlichkeiten nicht schockieren lassen, bewiesen sie beim Neujahrsempfang.

Die Kurpfalzhalle war voll besetzt - wie immer, wenn der Bürgermeister zu diesem ersten gesellschaftlichen Höhepunkt im neuen Jahr einlädt. Jens Geiß und seine Frau Julia mit Töchterchen Lilli auf dem Arm schüttelten geduldig die zahlreichen Hände und plauderten gut gelaunt mit den Besuchern.

Bei einem Glas Sekt oder Orangensaft und Laugengebäck kamen die Gäste auch untereinander schnell ins Gespräch, hier gab's für die lieben Bekannten eine herzliche Umarmung, dort ein freundliches Winken, immer verbunden mit den besten Wünschen für "ein gutes Neues". Begleitet wurde der Empfang von den beiden Violinistinnen Anna-Maria Barth und Anja Gerter. Als "Arcata Duo" unterhielten sie die Gäste im Eingangsbereich mit Klassik, Klezmer und Pop - Musik für Alt und Jung sehr gekonnt.

In seiner Rede nach dem Defilee begrüßte Jens Geiß besonders die Ehrenbürger Siegwald Kehder, Kurt Siegel und Walter Pfister. Helmut Baust musste den Empfang krankheitsbedingt absagen. Rudolf Uebelhör, ein weiterer verdienter Mitbürger in diesem Kreis, war ja im November verstorben. An ihn wurde an diesem Abend erinnert.

"Alles war einfach gigantisch"

Im Zentrum des bürgermeisterlichen Rückblicks stand - wie könnte es anders sein - der Höhepunkt 2016: die 1250-Jahr-Feier. Geiß erinnerte an die zahlreichen Veranstaltungen in diesem Zusammenhang, vor allem an das Festwochenende im September, "das alle Vorstellungen sprengte. Alles war einfach gigantisch."

Er dankte den Mitwirkenden für ihr großes Engagement, die Voraussetzung für den Erfolg der Feierlichkeiten. "Die Vorbereitungen und die zusätzliche Arbeit haben sich absolut gelohnt!", sagte er stolz.

Mit der Feststellung "Das Fest hat auch gezeigt: Nationalitäten spielten überhaupt keine Rolle - man war einfach Oftersheimer" leitete er auf das nächste große Thema über, das die Gemeinde im vergangenen Jahr beschäftigte: die Flüchtlinge. "Kaum zu glauben, dass es schon wieder ein Jahr her ist, seit die Asylsuchenden im Gewerbepark Hardtwald erwartet wurden." Nach der Auflösung der Notunterkunft leben derzeit etwa 100 Flüchtlinge in der Gemeinde. "An dieser Stelle", so der Bürgermeister, "möchte ich sagen, dass ich wirklich stolz darauf bin, wie wir in Oftersheim mit den Menschen umgehen."

Bei den Überlegungen, wie man den Schwung aus dem Jubiläumsjahr mitnimmt, spannte Jens Geiß den Bogen zum Jahr 2017, sei die Gemeinde auf "Matchbox" gestoßen, ein Kunstprojekt der Metropolregion. Es beschäftigt sich mit der Frage "Wie tickt Oftersheim?" Das Ergebnis des spannenden Prozesses ist noch offen. "Es kann in einer Skulptur münden oder auch im Straßentheater. Sie sind herzlich eingeladen, sich an diesem Prozess zu beteiligen", wies er auf den Workshop im Februar hin.

"Wir kämpfen weiter für Tempo 30"

Er erwähnte schließlich noch Themen, die Oftersheim beschäftigt haben und dies auch in Zukunft tun: die erzwungene Rücknahme der Tempo-30-Bereiche ("sehr ärgerlich, aber wir werden für die flächendeckende Einführung weiterkämpfen"), das Dünenklassenzimmer ("ein wichtiger Bestandteil der Bildung unserer Kleinsten") und das verunreinigte Wasser ("die Chlorierung ist unangenehm, macht uns aber auch deutlich, in welchem Luxus wir leben - weil wir normalerweise den Hahn aufdrehen und sauberes Wasser bekommen").