„Ich stehe gerade unter der Dusche“

In Oftersheim freuen sich Günter und Hannelore Schmidt über den Segen für ihr Zuhause und den Gesangsvortrag von Oberminis-trantin Daniela Weissmann (v.l.), Maya als Caspar, Lisa als Melchior und Jule als Balthasar.

Oftersheim/Plankstadt. Sie tragen den Stern, ihre Gewänder und Kronen erzählen vom Reichtum. Könige müssen es sein, die da durch die Straßen und Gassen der Gemeinden ziehen. Nicht Bethlehems Stall und das Christuskind sind im Jahr 2017 ihr Ziel, sondern die Menschen in ihren Häusern und Wohnungen.

Ein eisklarer Morgen ist es, als sich Maya alias König Caspar, Lisa alias König Melchior und Jule, die den König Balthasar repräsentiert, auf den Weg in Oftersheim machen. Die drei Mädchen schwanken zwischen Aufgeregtheit und der Souveränität junger Menschen, die - im Bewusstsein, etwas Gutes zu tun - die Welt aufsuchen. Maya ist zum ersten Mal dabei und strahlt über das ganze Gesicht. "Wollen wir jetzt da drüben klingeln?", strebt das Mädchen von Haustür zu Haustür. Nicht überall wird geöffnet, manche dagegen haben die Sternsinger sogar bestellt. Gerade blickt Daniela Weissmann auf ihr Mobiltelefon. Dort trudeln noch immer Anfragen für einen Besuch ein. Die Oftersheims Oberministrantin der katholischen Gemeinde hat die Aktion in diesem Jahr geplant.

Segen für Kinder und Kreide

35 Kinder und Jugendliche sowie Begleiter hat sie koordiniert und als Gruppen entsendet, nachdem für alle der Segen gesprochen wurde - auch für die Kreidestücke. "20+C+M+B+17" schreiben sie an die Tür von Günter und Hannelore Schmidt in der Gartenstraße. "Friede soll mit euch sein, Friede für alle Zeit. Nicht so wie ihn die Welt euch gibt. Gott selber wird es sein", singen die drei Mädchen, während die Oberministrantin die Buchstaben über die Tür schreibt. "Das habt ihr schön gemacht", freuen sich die beiden Oftersheimer, die zwar evangelisch sind, wie sie erzählen, "aber dennoch freut uns dieser Segen."

Am nächsten Haus bellt ein wütender Hund hinter der verschlossenen Tür. Wiederum eine Wohnungstür weiter hört man aus der Gegensprechanlage: "Ich habe jetzt keine Zeit." Daniela Weissmann lächelt: "Eine beliebte Antwort, ebenso wie: ,Ich stehe gerade unter der Dusche'." Für den Rentner nebenan, der sie strahlend anlächelt, haben sie ein besonders schönes Lied parat: "Komm mach die Türen auf und lass die Sonne herein." Der Mann ist praktisch veranlagt: "Du kannst einfach die 17 dranschreiben, die 16 habe ich schon weggewischt." Jule, die schon zum vierten Mal Sternsingerin ist, freut sich, dass in diesem Jahr das Geld nach Kenia geht und Kindern hilft: "Es ist gut, wenn sie von unserem Geld Brunnen bauen."

Im Wohnzimmer von Hedwig und Wolf-Dietrich Gutzki ist es kuschelig warm. Gemeinsam mit Helene Huckele lauschen sie dem Lied und dem Segenswunsch. "Das ist schön", meint Hedwig Gutzki und hat Süßigkeiten für die Kinder parat.

"Am 7. Januar gibt es für alle Kinder als Dankeschön noch ein Hamburgeressen im Josefshaus", sagt Daniela Weissmann. Dann werden wieder viele Ehrenamtliche vor Ort sein und für die Kinder sorgen. Genauso wie jene, die in diesem Jahr neue Kleider geschneidert haben. Ingrid und Harald Hößler lauschen indes den Sternsingern. "Das ist eine schöne Tradition und wir freuen uns, dass wir Gutes tun können."

Organisatorin der Sternsingeraktion in Plankstadt, Ministrantin Lisa Gaa, freute sich ebenfalls und zwar über die große Resonanz: "Kaum war die Anmeldeliste heraus, war sie auch schon gefüllt." Messdiener Patrick Schaupp zog frohen Mutes mit König Balthasar alias Steven, von König Caspar (Anton) und König Melchior (Samir) los. Für die 75 Messdiener, Mitglieder der katholischen Jugendgruppen und der Pfadfinder, die auch heute noch unterwegs sind, galt es, von Tür zu Tür zu gehen und dort den Segen auszusprechen und per Schriftzeichen "20*C+M+B+17" an der Türe zu hinterlassen.

Damit die fleißigen "Könige" in der Mittagspause auch ordentlich Kraft sammeln konnten, tummelten sich zur gleichen Zeit Tamara Gaa und Charlotte D' Auria in der Küche des Pfarrsaals, um Pasta alla Bolognese zu zaubern. Und auch Pfarrer Reinhold Lovasz hatte wärmende Worte - zunächst im Entlassgottesdienst und anschließend im eigenen Pfarrhaus - für die Jugendlichen bereit: "Es ist gut, diese Aktion zu unterstützten, in der die Kinder anderen Kindern helfen." Mit dem Lied "Stern über Bethlehem" bedankten sich die Kinder bei den Spendern.