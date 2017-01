„Ich zeige das, was das Auge nicht sieht“

Oftersheim/Schwetzingen. Tom Auer aus Oftersheim gehört zu den Pionieren des Fotosalons. Seit dem ersten Workshop der Volkshochschule Schwetzingen 2007 ist er bei der Gruppe ambitionierter Hobbyfotografen dabei, die sich jedes Jahr unter Leitung von Jessen Oestergaard neue Themen erarbeitet. Am Samstag, 4. Februar, 16 Uhr, wird die Jubiläumsausstellung des Fotosalons unter dem Titel "Schattenspiel" in der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen eröffnet - mit dabei ist Tom Auer.

Nur einmal musste der Rettungsassistent beim Deutschen Roten Kreuz wegen seines Dienstplans aussetzen. "Das würde mir heute nicht mehr passieren", lacht er, "da würde ich rechtzeitig Vorsorge treffen." Wie viele der Fotosalon-Teilnehmer fotografiert er bereits seit der Schulzeit, anfangs allerdings eher auf dem Niveau "knipsen". Mit der Geburt des Sohnes vor 16 Jahren und der Anschaffung einer ersten Digitalkamera nahm das Hobby an Fahrt auf. Es folgten hochwertigere Kameras sowie der Austausch mit Gleichgesinnten in Fotografie-Foren im Internet und dann der Einstieg in den Fotosalon.

"Heute kann ich die technischen Möglichkeiten der Kamera als kreatives Mittel nutzen und bewusst damit gestalten", erläutert Tom Auer seine Entwicklung in den vergangenen zehn Jahren. Als Meister der Inszenierung setzt er die Technik im Fotosalon und auch bei seinen anderen Aufnahmen konsequent ein. Die Verbindung der Kamera über Handy und Tablet, um den Auslöser zu bedienen, gehört für ihn zum Standard-Equipment.

Der Moment, wenn Glas splittert

Für das Thema "kaputt" baute er in seinem Keller eine Vorrichtung, um eine Glühbirne zu zerschießen und fotografierte per Akustikauslöser in dem Moment, als das Glas in tausend Stücke splitterte, der Glühfaden aber noch leuchtete. Das Ergebnis sind faszinierende Bilder mit einer ganz charakteristischen Handschrift: meist in schwarz-weiß mit starken Kontrasten und einer Hyperrealität, von der Tom Auer sagt: "Ich zeige, was das Auge nicht sehen kann."

Meist entwickelt Tom Auer eine Idee, plant seine Vorgehensweise und setzt das Vorhaben akribisch in die Tat um. Eine Wetter-App hilft bei der Vorbereitung.

Licht und Schatten

Wie das Ergebnis aussehen wird, ist jedoch nie ganz klar. Passt es, bearbeitet er sein Werk am Computer nach. Zufallstreffer gibt es immer mal wieder, wie in Hamburg, als er für das Thema "Licht und Schatten" bei der rechten Beleuchtung einen Blick auf den Hafen aufs Bild bannte. Angesichts der digitalen Bilderschwemme besinnen sich viele Fotografen heute auf alte Techniken. Auch Tom Auer setzt auf Entschleunigung und fotografisches Handwerk, unter anderem mit langen Belichtungszeiten und Analogtechnik. Das setzt der schnellen Bildproduktion natürliche Grenzen.

Lieblingsmotive gibt es für den erfahrenen Fotografen, der seinem Hobby am liebsten in Begleitung seiner Frau nachgeht, nicht. Auch die Teilnahme an Ausstellungen ist nicht sein Ziel. Er meint: "Ich möchte ein Bild machen, das mich anspricht, auch wenn es nur auf der Festplatte schlummert."