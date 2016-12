Kimberley auf dem Weg nach Bethlehem

Maria (l.) und Josef (2. v. l.), gespielt von Mariella und Johannes, haben ihr Kind in die Krippe gebettet. Die Hirten (in Gelb) kommen zusammen mit den Heiligen Drei Königen, um den Heiland zu bewundern.

Oftersheim. "Alle Bürger bitte mal hierher! - die Wirte da rüber, wo sind die Heiligen Drei Könige?" Pfarrerin Esther Krauss hat alle Hände voll zu tun, die Meute in den Griff zu bekommen. Über 30 Kinder wirken beim Krippenspiel mit, alle müssen kostümiert und an der richtigen Stelle positioniert werden. Kaum ist der Haufen ein bisschen übersichtlicher, betritt Herodes seinen Thronsaal und benötigt seinen roten Samtumhang. Heute findet die Probe für die Generalprobe statt - bisher wurden einzelne Szenen für sich geprobt, heute fügt sich das Krippenspiel zum ersten Mal zusammen. Flötenspiel erklingt und alle werden ruhig. Nicole Heger und Britta Fellenberg sorgen für die musikalische Untermalung des Krippenspiels, mit Flöten, Trommeln und Tambourin, begleitet von Esther Krauss am Klavier.

Der Stern läuft voraus

Die wuselnde Schaar, gerade verstummt, macht sich auf den Weg zum Kircheneingang, um den Einmarsch zu proben, - "Der Stern ganz nach vorne, dann die Könige, hintendran der Engelschor", koordiniert Krauss. Und los: Alle singen im Chor das Lied "Wer kommt mit nach Bethlehem" und der Tross zieht Richtung Altar. Die Geschichte, die die Kinder an Heiligabend zeigen wollen, ist altbekannt und doch ein wenig anders: Kimberley ist das edelste und klügste Kamel im Abendland. Ihr Herr Kaspar ist ebenso klug und edel. Er beobachtet gerade die Sterne, als ihm etwas Merkwürdiges auffällt: Ein seltsam großer Stern zieht über den Himmel. Bei näherer Betrachtung bemerken Kaspar und Kimberley, dass es sich um gleich zwei Sterne handelt, die zusammen stehen: Jupiter und Saturn. Der "Königsstern" und der "Stern der Juden", wie die beiden aus alten Schriftrollen erfahren, stehen zusammen, wenn ein neuer, großer König geboren wird. Sie machen sich auf, den Heiland zu begrüßen.

An der großen Palme treffen sie die beiden Weisen Melchior und Balthasar mit ihren Kamelen und machen sich auf nach Jerusalem. Ab hier nimmt die Geschichte dann den bekannten Lauf: An Herodes Hof ist dieser erzürnt über die Fragen nach dem neuen König - "Hier gibt es nur einen König: Mich!", stampft Joschua als Herodes wütend auf den Boden, das der Thron wackelt. Die drei Weisen ziehen weiter und begegnen unterwegs vielen Bedürftigen, die sich ihrem Zug anschließen. Am prasselnden Pappmaché-Lagerfeuer erfahren die Hirten die Frohe Botschaft vom Engelschor - Kimberley, im Hintergrund immer mit dabei, galoppiert schnell zurück zu Kaspar, um ihm die Kunde zu überbringen. Aufgrund der großen Teilnehmerzahl steht tatsächlich ein kleiner Chor vor dem Altar. Am Ende sind dann alle zusammen in und um den liebevoll gebauten Stall mitsamt glitzerndem Stern.

Eltern erhaschen Vorgeschmack

Zur Sicherheit wird nach einer kurzen Pause das Stück von Herodes Thronsaal ab noch einmal wiederholt. Am Samstag soll schließlich alles sitzen - "Ihr macht das alle schon richtig toll, das wird super", bekräftigt Esther Kraus ihre Schauspieler. Mit der Zeit trudeln immer mehr Eltern ein, um ihre Sprösslinge abzuholen. Heimlich still und leise nehmen sie auf den Kirchenbänken Platz, um einen kleinen Vorgeschmack auf die Aufführung zu erhaschen. Die wird nicht nur eine Premiere, sondern auch einzigartig, wie Pfarrerin Krauss erklärt: "Wir schauen uns im Voraus immer die schönsten Krippenspiele an und basteln uns dann unser Krippenspiel zusammen". Mit Kimberley als Kitt für die einzelnen Szenen und vielen Liedern, die im Stück verstreut sind, haben Pfarrerin Esther Kraus und ihre Helfer ein besinnlich unterhaltsames Krippenspiel auf die Beine gestellt: ein Grund mehr, sich auf Heiligabend zu freuen.