Marie plumpst kichernd auf den Boden

OFTERSHEIM. Marie findet es einfach nur klasse auf der großen Krabbeldecke die vielen neuen Kuscheltiere, die grünen Hocker und vor allem die anderen Kinder zu inspizieren. "Baby", sagt sie schnell zu einem wenig älteren Mädchen und geht ungestüm ran, sie zu begrüßen. Winnie Puh, der große Bär, der kleine Rabe, der Maulwurf und die Puppe ziehen nicht nur Marie magisch an. Marie fühlt sich offensichtlich wohl.

Marie ist 18 Monate alt. Mit Mama und Oma, die "Gedichte für Wichte", neue Lieder, Reime und kleine Spiele für die junge Dame kennenlernen wollen, ist sie in die Gemeindebücherei gekommen.

Reime an der Nichte ausprobiert

Lian ist schon zwei Jahre und sitzt bei seiner Oma Brigitte Wiesner auf dem Schoß. Aufmerksam wartet er, was wohl noch kommt. Dafür ist Alexandra Groß zuständig; die Apothekerin ist Vorlesepatin in der Gemeindebücherei und hat die "Lese-Lust-mach-Aktion" für die Jüngsten vor drei Jahren übernommen. "Es macht mir Spaß mit den Kindern zu singen und spielen", sagt sie, dass sie einige der Reime und Lieder an ihrer Nichte ausprobiert, "dann weiß ich, ob die Kinder die Sachen auch verstehen können", schildert sie ihre Vorbereitung.

Heute hat sie acht teilweise bekannte Liedchen dabei - für jede der vier Mamas oder Omas gibt es eine Kopie der notwendigen Zeilen, damit die auch Zuhause weitergespielt werden können. Doch da hat Marie kurz vor dem Singstart noch einmal etwas anderes im Sinn, findet die kindgerechten Bücher auf dem kleinen Tisch ganz toll. Kein Thema, das ist ja der weitere Sinn der halbstündigen Aktion, dass Kinder und Begleiter den Lesestoff neugierig erkunden.

Alexandra Groß beginnt zu singen "Alle meine Fingerlein sollen heute Vögel sein", wie man dazu die Hände zu zwei großen Flügeln macht, die Finger wackeln lässt und das Fliegen simuliert, zeigt sie den Erwachsenen. Noch sind die Kids nicht recht konzentriert, das ändert sich schlagartig, als es um die "Reiterliedchen" geht, die wohl jeder im Kopf hat: "Hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf Galopp", etwa und "Hoppe, hoppe Reiter", klar plumpsen die Kinder am Ende der Lieder sachte auf den Boden und kichern dabei. Davon darf es gern eine Runde mehr sein, das findet auch Marie.

Zuschauen ist gefragt als die Großen den Reim vom Häuschen, das nicht ganz gerade ist sprechen und dabei den Wind pusten lassen, das schiefe Dach mit einer Körperneigung darstellen. Die Finger werden zu kleinen Schnecken, die den Kindern die Arme hinaufkrabbeln und kitzelnd am Bauch enden - ein Spaß, der wieder kichern lässt.

Oma wackelt mit dem Hinterteil

Dann geht es auf die Beine und "Ein kleines, graues Eselchen" trampelt mit allen durch den Raum unterm Dach der Bücherei. Als Oma und Mama mit dem Hinterteil wackeln, wie das der Text vorgibt, quietschen die Kinder vor Vergnügen.

Im Anschluss wird es etwas ruhiger und die Plüschtiere dürfen einmal zur "Putthenne" auf den Knien der Kinder reiten. Fast schon eine Polonaise wird gebildet und dazu das Lied von der Schlange gesungen, die sich durch Bäche, Tümpel, Wälder und Wiesen schlängelt. Mit Applaus geht die halbe Stunde doch viel zu schnell vorbei, aber die Vorfreude darauf Zuhause weiterzuspielen, -lesen und -singen geht ja mit heim.