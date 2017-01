Minus 21 Grad sind kein Problem

Oftersheim. Der Ski-Club hat sich bei seiner Freizeit auf eine Reise nach Wagrain in Österreich begeben. Zum Auftakt waren die Pisten zwar optimal mit Kunstschnee präpariert, aber abseits der Strecke war die grüne Landschaft doch deutlich erkennbar. Am zweiten Tag sah die Welt dann schon völlig anders aus - über Nacht hatte es geschneit. Die Flocken ließen das Skifahrerherz höher schlagen. Außerdem lachte die Sonne weiterhin vom Himmel und alle hatten einen wunderbaren Ski- beziehungsweise Wandertag.

Es hörte allerdings so schnell nicht mehr auf zu schneien und in der Folge versteckte sich die Sonne hinter den Wolken. Auch das Thermometer sank auf minus 21 Grad herab. Die Vollblut-Skifahrer ließen sich aber von der klirrenden Kälte nicht weiter abschrecken und trotzten ihr.

Die einzige Folge war, dass die Pistenjäger häufiger in eine der zahlreichen Hütten einkehrten, um sich aufzuwärmen. Dort gab es dann auch den beliebten Jagertee. Alles in allem wurden während dieser Wagrain-Fahrt viele Pistenkilometer absolviert. Dies sei mittlerweile durch verschiedene Apps auf den Smartphones am Ende des Tages sehr gut nachvollziehbar.

Große Fortschritte

In diesem Jahr waren auch insgesamt zehn Skizwerge mit von der Partie, die von Chris Kahanek und Fabian Höfler betreut wurden. Kreuz und quer flitzte der Nachwuchs in den neongelben "Oftersheimer-Ski-Club"-Leibchen über die Pisten und machte in der knappen Woche unter der fachkundigen Leitung der beiden Skilehrer große Fortschritte. Die Kids waren mit viel Eifer dabei und konnten ihre überschüssigen Kraftreserven, die nach dem Skifahren noch übrig waren, auf dem beliebten Trampolin in der Sporthalle aufbrauchen.

Das Personal im Hotel sorgte für das leibliche Wohl, wobei der erkrankte Wirt, zu dem über die Jahre eine Freundschaft entstanden ist, schmerzlich vermisst wurde. Am letzten Abend fand der Lagerfeuer- und Glühweinabend statt, dem ein Fackelspaziergang durch das romantisch verschneite Wagrain vorausging.

Am Ende der Woche blieb den Teilnehmern unisono nur ein Fazit: Sie waren alle sehr zufrieden mit dem Ablauf und bedankten sich bei der Organisatorin Claudia Schindler für die gesamte Reise. Sie verlief nach ihren Vorstellungen. ph