Narren feiern mit den Sportlern

OFTERSHEIM. Allen Grund für ausgezeichnete Stimmung hatte die Sportgemeinschaft (SGO) bei ihrer Winterfeier in der Kurpfalzhalle. Nicht nur die sportlichen Erfolge des vergangenen Jahres, sondern auch das Unterhaltungsprogramm nahmen die Besucher begeistert auf.

SGO-Vorsitzender Uwe Rabe und seine Stellvertreterin Sabine Rebmann wussten, wem sie dies zu verdanken hatten: den vielen freiwilligen Mitarbeitern. Ausgezeichnet wurden dafür Martina Llama, Tanja Laudenklos, Nadine Hillengaß, Janin Gebuhr, Jutta Gebuhr, Ilona Doser und Anja Fallico.

Für das farbliche i-Tüpfelchen sorgten gleich zwei Karnevalsprinzessinnen: zum einen Isabell I. von der Narrhalla Ketsch, zum anderen die Hoheit von CC Grün-Weiß, Lara I., in Begleitung von Präsident Jürgen Abel und der Vorsitzenden Monika Fichtner. Sie erinnerte an die nun seit 40 Jahren bestehende Freundschaft der beiden Vereine, die 1976/77 mit dem ersten gemeinsamen Silvesterball in der Kurpfalzhalle begann.

Die Geehrten Für 65 Jahre Mitgliedschaft bei der SGO wurden Friedhelm Hahn und Günter Seitz geehrt. 60 Jahre: Helmut Baust, Alfons Egner, Heinz Luksch und Walter Sturm. 50 Jahre: Wolfgang Bruckner 40 Jahre: Lothar Knittel und Andreas Zimmermann. 30 Jahre: Fabian Helfrich, Jutta Klefenz, Janfried Patzschke und Gerd Schäfer. 25 Jahre: Ralf Janko, Bastian Knaup, Helmut Morasch, Erhardt Richter und Marc Roth. idt

Tanzgruppen begeistern

Im Gefolge der närrischen Abordnung befanden sich auch die "Dancing Girls" und die "Crazy Ladies", die mit ihren Auftritten das Publikum verzauberten. Zu den weiteren Auftritten zählten die D-Jugend, die Tanzgruppe von Nadine Hillengaß und nicht zuletzt der ersten Mannschaft und des Vorstands mit Schlagern aus den 80er Jahren, alles präsentiert von Joachim Maile.

Nicht gerade unter einem guten Stern standen die Ehrungen. Viele mussten wegen Krankheit absagen.

Der Vorsitzender Rabe gab auch einen sportlichen Rück- und Ausblick. Erfreut zeigte er sich dabei über das gute Abschneiden der ersten Mannschaft und die jüngsten Erfolge des Nachwuchses: Gerade hatten sich die Fußballer der A-Jugend für die Endrunde der Hallen-Kreismeisterschaft qualifiziert und die C1-Jugend die Kreisliga-Qualifikation geschafft.

Fußballturnier geplant

Auch über die in den kommenden Monaten geplanten Veranstaltungen außerhalb des Sports sprach der Vorsitzende: Ausrichten wolle man in diesem Jahr ein Fußballturnier in der Karl-Frei-Sporthalle, so Rabe, außerdem eine Ostereiersuche, ein Kerwefest, ein Dampfnudelfest und eine Seniorenfeier. Zudem möchte sich die Sportgemeinschaft auch am Tag des Waldes beteiligen. idt