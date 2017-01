Narrenschiff bestimmt Kurs im Februar

Oftersheim. Der Partymarathon zum Ortsjubiläum ist zwar Vergangenheit, Grund zum Feiern finden die Oftersheimer aber auch in diesem Jahr zur Genüge. Die Vereine und Organisatoren der Feste haben ihre Termine zu einem reich bestückten Veranstaltungskalender zusammengetragen, der kaum einen Wunsch offen lässt. Eine Übersicht übers erste Quartal:

Den Auftakt macht - das hat schon seit vielen Jahren Tradition - der Neujahrsempfang der Gemeinde am heutigen Freitag in der Kurpfalzhalle. Zu einem Helferfest für alle, die in Lauf der vergangene Monaten kräftig mitangepackt haben, lädt der Heimat- und Kulturkreis am Freitag, 20. Januar, in die Mannheimer Straße ein. Schon einen Tag, am 21. Januar, steht die Winterfeier der SGO in der Kurpfalzhalle auf dem Programm. Die Freunde des süffigen Hopfenkaltgetränks treffen sich zur Bierprobe von Sängerbund-Liederkranz im Gewölbekeller der Mannheimer Straße 59 in gemütlicher Runde am Samstag, 28. Januar. Auch der Gesangverein Germania lädt Freunde und Mitglieder ein: am Samstag, 28. Januar, ins Josefshaus.

Glühwein bei Silvester

Zum Glühweinfest bei Silvester, Werner und seinen tierischen Kumpanen lädt der Förderkreis am Sonntag, 29. Januar, ans Wildgehege ein. Sportlich wird's beim Fußballturnier der SGO, das am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Januar, in der Karl-Frei-Halle stattfindet.

Im Februar halten die Narren das Zepter fest in ihrer Hand. An erster Stelle steht natürlich die Prunksitzung der Grün-Weißen in der Kurpfalzhalle (Samstag, 11. Februar). Die Faschingsparty Ü 35 des TSV 1895 steht am Samstag, 18. Februar, im Rose-Saal auf dem Programm. In der Kurpfalzhalle steigt am Donnerstag, 23. Februar, der legendäre "Schmudo" des Vereinskartells. Zwei Tage später - am Samstag, 25. Februar - lädt der Gesangverein zum Germaniafasching ins Josefshaus ein. Am Sonntag, 26. Februar, sind dann die kleinen Narren aufgerufen, sich zum Kindermaskenball der Grün-Weißen in der Kurpfalzhalle zu verkleiden. Und am Dienstag, 28. Februar, werden die Karnevalisten gemeinsam mit dem Vereinskartell das Rathaus stürmen, lautstark begleitet von den Guggemusikern.

Aber auch für Fasnachtsmuffel hält der Februar Angebote bereit. Die Metropolregion lädt ein zum Workshop "Matchbox" am Mittwoch, 8. Februar, im Bürgersaal.

Sommertagszug und Frühlingsfest

Und schon befinden wir uns im März. Am 9. des Monats (und am 27.), einem Donnerstag, bietet der Heimat- und Kulturkreis einen Vortrag über den 1. Weltkrieg an, der im Bürgersaal stattfindet. Die Musikfreunde laden zu einem Konzert am Samstag, 11. März, in den Rose-Saal ein. Auch im Jugendzentrum steigt eine Musikparty: am Freitag, 17. März. Zu einem weiteren Konzert lädt der Musikverein am Sonntag, 19. März, in den Rose-Saal ein.

Das große Frühlingsfest mit Karussells und Buden für Kinder und Erwachsene steigt eine Woche nach dem kalendarischen Frühjahrsbeginn von Samstag bis Dienstag, 25. bis 28. März auf dem Festplatz vor der Kurpfalzhalle.

Und schließlich sind Kindergären und Schulen eingeladen, am Sommertagszug durch die Straßen der Gemeinde zu laufen und den Winter mit Lieder zu vertreiben.