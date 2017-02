Nelken-Pupille hält Radieschen-Augen

Ursula Trentinaglia zeigte den Landfrauen, wie man aus Äpfeln, Birnen und anderen Lebensmitteln leckere Dekorationen zaubert. © Zeuner

OFTERSHEIM/Plankstadt. Landfrauenabend. Das bedeutet Vortrag, kochen, zusammen reden, irgendetwas davon. Mal sehen, was sich hinter dem Titel "Flotte Ideen mit jungem Gemüse" verbirgt. Ursula Trentinaglia aus Rauenberg, Botschafterin für Agrarprodukte beim Landfrauenverband, ist zu Gast im evangelischen Gemeindehaus. Wird jetzt gekocht - gesund, frisch, mal anders? Die Überlegung drängt sich mir auf.

Damit bin ich nicht alleine, über 30 Landfrauen aus Oftersheim und Plankstadt denken auch, es wird gekocht. Was wir dann erleben, macht eine Menge Spaß, fördert die Kreativität, bleibt unterm Strich wohl aber die Ausnahme auf den heimischen Tafeln. "Dafür ist es zu viel Aufwand", meinen die Plankstadter Landfrauen, die den Abend mitmachen. "Wir veranstalten häufig Abende zusammen, dann geht das auch für die Referenten in einem Aufwasch und oft sind ja nur wenige Frauen für alle Weiterbildungsangebote", schildert die Plänkschder Landfrau Karin Markert die Zusammenarbeit.

Frische Zutaten auf den Tischen

Irene Gieser, Landfrauenchefin in Oftersheim, sieht das ebenso und freut sich übers "volle Haus". Frische Zutaten von Aubergine und Birne oder Ingwer bis Kiwi, Karotte und Rettich liegen auf Tischen aus, dabei Werkzeuge: scharfe Messer, Apfelausstecher, Apfelschäl- und Ringschneidemaschine. Ursula Trentinaglia erklärt essbare Dekorationen für Buffets, für den Kinder- oder Erwachsenengeburtstag - "oder einfach für ihr eigenes Essen, weil es dann mehr Spaß macht und gleich noch besser schmeckt", erklärt die Fachfrau.

Elch mit Ingwer-Geweih

Anschauungsobjekte liegen auf Tabletts: ein "ausfahrbarer" Apfel, ein dösig schauender Elch mit Ingwerwurzel-Geweih, Pinguine aus Auberginen, die bekannte Tomatenschalenrose als Seerose im Wirsingblatt. Nach kurzer Schilderung, dass die Optik beim Essen zählt und auch Appetit auf Frische macht, geht es ans Werk.

Ganz klar ist, dass man Kinder und Enkelkinder beim "Basteln" prima mit einspannen kann und die das fertige Objekt dann auch gerne essen. "Restlos alles wird verwertet", gibt die Agrarprodukte-Kennerin den Tipp, dass aus Apfelschalen noch leckerer Tee wird und der Strunk mit Kerngehäuse den Vögeln im Garten lecker schmeckt.

Mit dem Messer in der Hand gehe ich an die Birne, sie soll der Kopf mit Schnauze meines Elchs sein. Die störrischen Ingwerwurzeln wollen partout nicht in den fein geschnitzten Löchern sitzenbleiben - da helfen nur noch Zahnstocher, die ich rundum stabilisierend einstecke.

Das Prozedere wiederholt sich bei den Radieschen-Augen, die eigentlich von der Nelken-Pupille gehalten werden sollen. Erfinderisch stecke ich ein gekürztes Zahnstocherstück hinein fertig. Ach, halt, noch die Unterseite der Birne mit mutigem Schnitt begradigen, dann kullert der Kopf nicht rum. Stolz platziere ich den Elch auf dem Tablett. Wie es für die Landfrauen üblich ist, sind alle probierfreudig.

"Ob ich das kann?", fragen sich einige angesichts der perfekten Vorlagen. Aber die Fachfrau beruhigt: "Ich habe die Anleitungen auch aus Büchern und die habe ich dabei, da können Sie jederzeit auch nachschlagen." Ein paar Frauen schauen auch lieber in die Bücher, fachsimpeln darüber, wie sie das so machen mit dem Appetit der Kleinen auf frische Kost. Alle anderen fangen an zu schnippeln und zu schnitzen, die ersten Deko-Tierchen entstehen.

Kreativer Auberginen-Pinguin

Ganz kreativ hat der eine Auberginen-Pinguin kurze Wimpern aus Karottensticks - "ich bin mit dem Messer abgerutscht, das habe ich das so ausgeglichen", ist die Erklärung. Wie mit dem Apfel-Schäler ganz flott gleichdicke Ringe geschnitten werden - für Apfelküchlein etwa - oder als Fächer auf dem Teller zum häppchenweisen Verzehr, überzeugte die Damen. Gut 45 Minuten dauert das Schnitzen und Falten, der Schmetterling aus einer Scheibe gegarter Roter Bete braucht nur einen kleinen Kniff, damit er dreidimensional wird, dann wird ausgiebig gekostet. Brot und Butter stellen die Oftersheimer Landfrauen zur Verfügung.

Das Fazit: simpel, effektiv und einfach lecker frisch. Für die Referentin gibt es Primeln als Frühlingsboten zum Dank, die Landfrauen lassen den Abend plaudernd ausklingen.