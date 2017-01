Sie posiert über den Dächern New Yorks

Oftersheim. Läuft. Für Hana Nitsche fängt das Jahr gut an. Das 31-jährige Model hat bei der Fashion Week in Berlin als neues Gesicht der Marke "Freaky Nation" die aktuelle Leder-Kollektion vorgestellt. Außerdem begeistert Hana gerade bei der RTL-Sendung "It takes 2" mit ihrer Stimme - wie gestern Abend und am Sonntag, 29. Januar, um 20.15 Uhr. Bekannt wurde sie vor zehn Jahren in der zweiten Staffel von Heidi Klums "Germany's Next Topmodel" (GNTM): Sie belegte den dritten Platz. Seitdem steht sie für Werbekampagnen bekannter Hersteller vor der Kamera und war auf Covers von Zeitschriften zu sehen. Redakteurin Anette Zietsch sprach mit der erfolgreichen jungen Frau.

Im Jahr 2007 - in der zweiten Staffel - waren Sie Kandidatin bei GNTM. Zehn Jahre später machen Sie mit bei einer Musikshow. Der Sender RTL bewirbt seine Sendung mit dem Slogan: "Bei ,It takes 2' zeigen Promis, was ihre Gesangsstimmen drauf haben." Stellt sich die Frage: Warum machen Sie das?

Hana Nitsche: Was viele nicht wissen: Musik ist seit meiner Kindheit meine große und gleichfalls auch geheime Leidenschaft. Ich war als Kind im Schulchor, war auch in einer Theater-Gruppe und habe leidenschaftlich gerne gesungen und getanzt. Bevor ich mit dem Modeln angefangen habe, hatte ich sogar den Wunsch, Sängerin zu werden, war jedoch damals zu schüchtern und habe mich nicht wirklich auf die große Bühne getraut. Mit dem Modeln habe ich das Singen erst einmal aufgegeben. Jedoch hat mir das sehr gefehlt und als ich vor über fünf Jahren nach New York gezogen bin und viel mit anderen Künstlern und Musikern unterwegs war, ist das alte Feuer wieder entfacht. Seit vier Jahren nehme ich dort aktiv Gesangsunterricht.

Das Angebot mit der Show bei RTL kam sehr spontan, war jedoch die ideale Gelegenheit, mich meinen alten Ängsten zu stellen und mich endlich mal zu trauen, aus mir heraus zu kommen. Als Model zeigt man generell nicht viel von sich selbst. Auf Bildern ist man oft eine Kreation von anderen Leuten, man spielt eine Rolle. Inzwischen werde ich als Hana Nitsche für Kampagnen großer Marken gebucht. Dabei stehe ich als Person, als Frau - und damit als Hana im Vordergrund. Genauso ist es beim Gesang. Es ist etwas ganz Persönliches und Intimes. Jedes Gefühl spiegelt sich in der Stimme wider. Man kann sich also nicht hinter einer Maske verstecken. Und ich dachte, es ist endlich mal an der Zeit, der Welt noch mehr von der echten Hana zu zeigen. Viele kennen das Model, aber nicht die Person.

Ist die Gesangskarriere also tatsächlich eine Option für die Zukunft?

Hana: Generell könnte ich mir das schon gut vorstellen. Es stehen auch ein paar erste Projekte in dieser Richtung an. Das Jahr 2017 wird für mich ein ganz besonderes Jahr und sehr spannend. Bald kann ich sicherlich mehr verraten.

Und für welche Projekte stehen Sie zurzeit als Model vor der Kamera?

Hana: Aktuell bin ich das neue Werbegesicht der Lederjacken-Kultmarke "Freaky Nation". Die Kampagne wurde in New York produziert, zusammen mit Star-Fotograf Mayk Azzato. Des Weiteren kommen nach aktuellem Stand in den kommenden Monaten zwei weitere große Kampagnen mit mir in Deutschland, mit TV-Werbespot und vielem mehr. Um was genau es geht, darf ich leider noch nicht verraten. Es wird aber auf jeden Fall eine richtig tolle Sache mit vielen Events und ich freue mich riesig darauf. Ich bin nun mit über 30 endlich angekommen, da man mich nun nicht mehr nur als hübsches Model wahrnimmt, sondern als Mensch und Person.

Welches Shooting ist Ihnen noch besonders in Erinnerung?