Vier Damen leisten Vorbildliches

Oftersheim. Beim Neujahrsempfang bedankt sich der Bürgermeister regelmäßig bei Mitbürgern, die sich in außergewöhnlicher Weise ehrenamtlich engagieren oder besondere sportliche Leistungen abrufen. In diesem Jahr zeichnete Jens Geiß vier Damen aus.

"Gleich zwei junge Sportlerinnen aus Oftersheim waren bei den Olympischen Spielen dabei", so der Rathaus-Chef, "ich finde, das ist nicht schlecht für eine Gemeinde unserer Größe." Zunächst rief er die Weitspringerin Malaika Mihambo ("sie ist schon Stammgast hier bei uns") auf die Bühne der Kurpfalzhalle. Sie kam mit ihrer persönlichen Bestleistung von 6,95 Meter auf einen tollen vierten Platz in Rio. "Deshalb war sie auch gar nicht traurig", stellte Jens Geiß fest, "Mailaika ist ohnehin sehr fröhlich und hat ein sonniges Gemüt." Sie habe eine Topleistung gezeigt "und uns alle begeistert."

Gleiches gilt für die zweite Olympionikin Cécile Pieper. Sie kam mit den Hockey-Damen sogar aufs Treppchen und brachte eine Bronzemedaille mit nach Hause. Sie war beim Neujahrsempfang verhindert, weil sie schon wieder im Traininglager ist. Für sie betrat Mama Susi die Bühne und nahm die Sportplakette in Gold in Empfang, die die Gemeinde in dem Fall vorsieht.

Waren diese beiden Ehrungen keine große Überraschung, so traf die Auszeichnung die anderen beiden Frauen unvorbereitet. "Wir vergeben die Bürgerplakette an Menschen, die sich für Oftersheim eingebracht haben", erläuterte der Bürgermeister. Dies tut Hannelore Patzschke seit vielen Jahren. Sie ist Awo-Vorsitzende und in dieser Eigenschaft auch "Café-Betreiberin" im Siegwald-Kehder-Haus. Diese Begegnungsstätte bietet der Wohlfahrtsverband regelmäßig an. "Ihr Wirken und ihr Einsatz sind beispielgebend", so hieß es in der Laudatio. "Was sie wirkt und bewirkt ist einfach toll."

Die Vierte im Bunde ist Heidi Joos, die als Leiterin des Asylkreises die Auszeichnung stellvertretend entgegen nehmen durfte. "Sie hat mir ihrem tollen Team Vorbildliches geleistet, was Aufnahme und Empfang der Flüchtlinge betrifft", lobte der Bürgermeister und zählte den Deutsch-Unterricht, die Begleitung im Alltag und die Organisation des Begegnungscafés auf.