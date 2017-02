Von Wienerle hat Hoheit die Nase voll

Oftersheim. Es gibt kaum noch eine europäische Adelsdynastie, die ihr blaues Blut nicht mit bürgerlichem Lebenssaft auffrischt. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ehelichten die Kronprinzen ihres Landes reihenweise Mädchen aus dem Volk. Rümpfte die feine Gesellschaft vor 100 Jahren über solche Mesalliancen - über die amourösen Verirrungen des Schwarzen Schafes der hochwohlgeborenen Familie - noch die Nase, werden die Liebesbeziehungen heute bejubelt. Für die jungen Menschen ändert sich das Leben schlagartig, wenn sie von der Anonymität ins Rampenlicht treten.

Wie sich das anfühlt, weiß auch Lara Schweizer. Seit ihrer Inthronisierung am 19. November ist sie Prinzessin. Prinzessin Lara I. vom CC Grün-Weiß Oftersheim. "Für mich wurde ein Märchen war", ist die 22-jährige Tollität noch immer ergriffen von dem Augenblick, als sie das Narrenzepter von ihrer Vorgängerin Lisa I. übernommen hat. "Das war der schönste Tag in meinem Leben. Ich war so nervös, als ich hinter dem Vorhang auf der Bühne stand. Ich bin fast umgekippt vor lauter Aufregung", beschreibt sie den "einzigartigen Moment", als alle Augen in der Kurpfalzhalle auf sie gerichtet waren.

Sie genießt ihren royalen Status in vollen Zügen. Mit ihrer herzlichen, offenen Art und diesem fröhlichen Strahlen, das ihr Markenzeichen ist, repräsentiert sie die Grün-Weißen in dieser Kampagne. Drei Kleider hat sie sich im Internet bei Kleiderkreisel ersteigert: Ein grünes, ein pinkfarbenes und eines in Rosa: "Wenn schon Prinzessin, dann auch richtig", lacht sie. Obwohl die Höhepunkte noch ausstehen - die vereinseigene Prunksitzung (Samstag, 11. Februar, 19.11 Uhr, Kurpfalzhalle) und selbstverständlich die Umzüge in der Region - hat sie bisher schon über 30 Auftritte mit ihrem Präsidenten Jürgen Abel absolviert. Auch der ist begeistert von dem Charme, den Prinzessin Lara I. versprüht. Doch die Veranstaltungen fordern auch ihren Tribut: "Ich kann keine Wienerle mehr sehen", stöhnt Hoheit im Gespräch mit unserer Zeitung in der Redaktion. "Überall, wo wir hinkommen, gibt's nur Würstchen. Dabei hätte ich mal gerne ein richtig gutes Rumpsteak mit Kräuterbutter und Bratkartoffeln auf dem Teller!"

Zur Person Lara I., bürgerlich Lara Schweizer, ist 22 Jahre alt und lebt mit ihrem Freund in Ketsch. Sie arbeitet als Kundenberaterin bei der AOK. Zur Fasnacht kam die gebürtige Oftersheimerin mit sieben Jahren, als sie der Jugendgarde des CC Grün-Weiß beitrat. Prinzessin Lara trainiert bei den Grün-Weißen die Jugendgarde und das Jugendtanzmariechen. Selbst tanzt sie in der Showtanz-Gruppe "Dancing Girls". sb

Ihr Geschmack, was Getränke betrifft, ist allerdings etwas fragwürdig. Sie sei nicht so der Sekt-Typ, verrät sie. "Wenn ich Alkohol trinke, dann am liebsten Riesling mit süßem und saurem Sprudel. Deshalb habe ich auch meinen Spitznamen weg", lacht "Schorle-Lara".

Als sich Laras Leben änderte

Der Tag, an dem sich Laras Leben änderte, war der 7. November 2015. Sie besuchte das Rudi-Maier-Gedächtnisturnier für Garden in Reilingen. Seit Kindesbeinen an ist sie mit der Fasnacht verbunden. Das närrische Gen hat ihr Mama Karin vererbt, die einst bei den Rohrhöfer Göggeln als Prinzessin eine Kampagne lang regierte, der Opa war Elferrat in dem Verein.

Doch zurück ins Jahr 2015. An jenem Samstag im November beobachtete sie die Tänzer auf der Bühne, ganz entspannt im Zuschauerraum, denn ihre aktive Laufbahn hatte sie beendet. Dachte sie zu dem Zeitpunkt. Da machte sich eine Whats App auf ihrem Smartphone bemerkbar. Die hatte Pascal abgeschickt, Spross der von Salamehs - grün-weiße Urgesteine und ebenfalls in der Halle mit anderen aus dem Carneval-Club wie den Fallicos. Man kannte sich. Ob Lara denn nicht mal an den Tisch kommen wolle. Ja, natürlich wollte sie. Das Schicksal nahm seinen Lauf.

Lara wohnt heute in Ketsch, ihre Kindheit verbrachte sie allerdings in Oftersheim, ihre Erzieherin im Kindergarten Fohlenweide hieß Gabi Heck. Die brachte sie zu Grün-Weiß, das war 2001. "Ich war sieben Jahre, seitdem bin ich Fasnachterin mit Leib und Seele", lacht Lara. Das kleine Mädchen fing in der Jugendgarde an, durchlief die ganze Laufbahn, stets unterstützt von der Mama. Die freute sich, dass die Tochter ihre Leidenschaft teilte.

Prinzessin auf Abwegen

Zwischenzeitlich, gesteht sie, sei sie den Grün-Weißen auch mal "fremdgegangen": "Ich hatte 2007 die Möglichkeit, mit Dennis Kemptner bei Blau-Weiß Hockenheim als Tanzpaar aufzutreten. Nach einem Jahr holte mich Cornelia Lilli nach Plankstadt in die damals gerade gegründete Tanzsportgarde." Drei Jahre war sie Mitglied in zwei Garden, Tanzmariechen und engagierte sich noch im Schautanz. Doch das Training und die Auftritte wurden irgendwann zu viel. "Ich habe aufgehört, aber mein Herz hat geblutet. Und das von Mutti auch. Aber für mich stand fest: Das war's. Ich besuche die Turniere nur noch."

Soweit die Vergangenheit, die die Salamehs, die Fallicos und die Grün-Weißen natürlich kennen. Deshalb sondierten sie in dem Gespräch in der Reilinger Halle die Lage, erinnert sich Lara. Ob sich die junge Frau ein Comeback vorstellen könne, vielleicht als Jugendgarde-Trainerin? Sie zeigte sich nicht abgeneigt. Und vielleicht wolle sie auch noch bei den Dancing Girls mittanzen? - Ja, ein schöner Gedanke. Und da gäbe es noch die Möglichkeit, das Tanzmariechen zu trainieren? - Warum nicht. Aber die eigentliche Frage stand noch aus: Ob sie 2016/2017 nicht Prinzessin werden wolle? "Ich war total überrascht. Es kam alles so plötzlich. Aber natürlich wollte ich das machen. Man hat mir ein riesengroßes Strahlen ins Gesicht zaubern können", freut sie sich immer noch.

Weil das Engagement mit einem großen Zeitaufwand verbunden ist, wollte sie erst noch ihre große Liebe Dane fragen, mit dem sie seit dem 23. Dezember 2010 zusammen ist. "Er hat gleich gesagt, dass er mich unterstützt. Und da gab's für mich keine Frage: Das mache ich!" Trotz Alltagsstress und eng getaktetem Terminkalender, oft nach einem langen Arbeitstag, genießt Lara I. ihr Prinzessinnen-Dasein in vollen Zügen: "Das ist für mich das Größte." Oder wie Jürgen Abel sagt: "Alles im grün-weißen Bereich!"