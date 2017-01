Walter Geider ist 50 Jahre dabei

Oftersheim. Trotz der kalten Temperaturen fanden knapp 30 Mitglieder des Hundesportvereins den Weg auf den Hundeplatz zur Jahreshauptversammlung. Der Vorsitzende Peter Reinhard bedankte sich zu Beginn seines Berichtes bei seinen Vorstandsmitgliedern für die Unterstützung während des vergangenen Jahres. Auch in diesem Jahr finden wieder einige Aktivitäten wie die Maiwanderung, das Sportfest im August, eine Kreisgruppenveranstaltung, der Vereinsausflug und das Spaßturnier mit anschließendem Adventskaffee und Besuch des Nikolauses statt.

Die Termine liegen auf dem Hundeplatz aus und können im Internet nachgelesen werden. Über rege Teilnahme an den diversen Veranstaltungen freut sich der Verein.

Weiter bedankte er sich bei allen, die ihre Freizeit bei den Veranstaltungen und Arbeitseinsätzen dem Verein zur Verfügung stellten. Ohne die Mithilfe der Ehrenamtlichen kann kein Verein überleben, dies bekräftigte er erneut.

Der Vorstand Vorsitzender: Peter Reinhard Stellvertretender Vorsitzender: Jürgen Calmbach Kassiererin: Marion Mitteldorf-Valentin Schriftführerin: Marion Calmbach Pressewart: Melanie Eberle Übungsleiter IPO: Thorsten Stache, Übungsleiter Welpen/Junghunde/Basis: Sabrina Reinhard und Jennifer Wiest Jugendleiter: Tanja Schuhmacher und Sandra Gottschall Beisitzer: Gustav Heil und Andreas Schneider Kassenprüfer: Brigitte Wagner und Kornelia Eberle Ehrengericht: Wolfgang Pfister, Friedhelm Fickeisen, Herrmann Baust Die Geehrten Für 50 Jahre Mitgliedschaft: Walter Geider, Siegfried Dörrmann Für 40 Jahre: Gisela Schöllhorn, Jürgen Perner Für 30 Jahre: Ralf Gredel Für 20 Jahre: Marion Calmbach, Gustav Heil, Alfred Grittmann, Gudrun Doebele, Uwe Doebele

In seinem Bericht fanden die Durchführung einer Sammelimpfung, die "Wanderung in den Mai" am Tag der Arbeit, das Sportfest im August sowie das Spaßturnier auf dem Vereinsgelände besondere Beachtung. Er berichtete von den Gemeindeveranstaltungen wie dem Sommertagsumzug, den zahlreichen Nachtwachen und dem Gemeindejubiläum, bei dem der Verein mitwirkte.

Er prangerte aber auch die mangelnde Teilnahme an Arbeitseinsätzen an und ist für Anregungen offen, wie man dies besser unter Kontrolle bekommen kann.

Thorsten Stache berichtete über die Teilnahmen der Hundesportler an Begleithunde-, Fährtenhunde- und IPO-Prüfungen im vergangenen Jahr. Der Bericht im Turnierhundesport beinhaltete die Teilnahmen an den diversen Turnieren im vergangenen Jahr bei befreundeten Vereinen in den verschiedenen Sparten.

Jennifer Wiest berichtete gemeinsam mit Sabrina Reinhard über ihre Arbeit mit den Welpen, Junghunden und der Basisabteilung. Sie teilten mit, dass die Übungsstunden regen Zulauf hatten und sie diese abwechslungsreich gestalten. Sie besuchen mit den einzelnen Gruppen den Kleintierzuchtverein und verlegen ihre Übungsstunde gelegentlich auch in den angrenzenden Wald und auf die Umgebung, um die Hunde mit äußeren Eindrücken zu konfrontieren. Beim Jahresabschluss, dem Spaßturnier, waren viele ihrer Schützlinge anwesend, die den aufgestellten Parcours mit Bravour meisterten.

Die Jugendarbeit im vergangenen Jahr wurde von Tanja Schuhmacher durchgeführt. Sie gab der Versammlung einen Überblick über ihre Tätigkeiten während des Besuchs des Osterhasen und Nikolauses sowie beim Sommerferienprogramm der Gemeinde.

Anforderungen an Hundehalter

Die beiden Kassenprüfer Brigitte Wagner und Kornelia Eberle konnten bei der anschließenden einstimmigen Entlastung der Kassenverwaltung Marion Mitteldorf-Valentin eine hervorragende Kassenführung bescheinigen. Auch in diesem Jahr wurden Mitglieder für ihre treue Mitgliedschaft im Verein geehrt.

Der Vorstand wurde neu gewählt. Den Wahlausschuss bildeten Wolfgang Pfister, Friedhelm Fickeisen und Herrmann Baust.

Unter dem Punkt "Verschiedenes" wurden einige Themen, wie beispielsweise die Anforderungen an die Hundehalter in Vereinen, diskutiert. Mit der Hoffnung, dass das kommende Jahr harmonisch verläuft, verabschiedete sich der Vorstand des HSV Oftersheim von den Mitgliedern. me