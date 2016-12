Weinböhla feiert 666.

Der Ratsweinberg in der Partnergemeinde Weinböhla mit dem Wartturm im Hintergrund erstrahlt vor allem im Herbst in vielen bunten Farben.

Oftersheim. Wer in den letzten Tagen in der Partnergemeinde Weinböhla weilte, der konnte sich ein Bild von großen Aktivitäten machen. Angefangen von den Feierlichkeiten zum 666. Geburtstag bis zum Tag der offenen Türen im ehemaligen Waldhotel. Wie in Oftersheim, so stand auch in Weinböhla nicht nur allein das erste Jahr des neuen Bürgermeisters im Mittelpunkt, sondern vielmehr die Feierlichkeiten zum 666. Geburtstag und das 24. Winzerstraßenfest mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Mit zu diesem Aufzug passte die Oldtimerausfahrt sowie die Begrüßung des legendären "Großen Hecht", der aus Anlass des 85-jährige Straßenbahnjubiläums Weinböhla erreichte.

In jedem Jahr auf großes Interesse stieg die Stollenverkostung im Zentralgasthof. Diese bietet im Foyer die einmalige Gelegenheit, Stollen von gleich vier Weinböhlaer Bäckern zu verkosten.

Danach wurde ein Blick auf die Feuerwehr geworfen. Nach der sächsischen Feuerordnung von 1775 war jeder Bürger zum Feuerlöschen verpflichtet. Auch war die Vorhaltung von Löschgeräten Pflicht. Bis zur Gründung der Freiwilligen Feuerwehr im Jahr 1902 Bestand eine Pflichtfeuerwehr.

Für diese stand ein Geräteschuppen in der Nähe der alten Kirche zur Verfügung. Aus den Bauunterlagen von 1900 geht hervor, dass ein Nebengebäude für die Feuerwehr vorgesehen war. Vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs kam die Idee auf, ein neues Feuerwehrgerätehaus mit Steigerturm zu bauen.

Neues Feuerwehrgerätehaus

Am 30. November 1916 war die Idee umgesetzt worden. Bald reichte auch dieser Platz nicht mehr aus. 1969 wurde durch die Kameraden der Feuerwehr ein Anbau an das Gerätehaus geschaffen. In den folgenden Jahren stand man vor der Frage: Neubau oder Modernisierung? Gemeindeverwaltung und Wehrleitung entschieden sich für Modernisierung mit Anbau einer Fahrzeughalle. Nachdem das Gerätehaus genau 100 Jahre am jetzigen Standort steht, fragt man sich: Und, wie sieht es jetzt mit dem vorhandenen Platz aus? Er reicht gerade noch.

Blick ins ehemalige Waldhotel

Jedes Jahr ein Ereignis ist die Wahl zu Sachsens neue Weinkönigin im ausverkauften Zentralgasthof. Friederike Wachtel aus Dresden hat sich unter den weiteren Mitbewerberinnen Anna Bräunig aus Meißen, Sandra Ruhland aus Weinböhla und Maria Lehmann aus Diesbach-Seußlitz durchgesetzt.

Im November hatten die Bürger Weinböhlas die Möglichkeit, sich im ehemaligen Waldhotel umzusehen und einen ersten Eindruck vom dort entstehenden Haus mit Betreutem Wohnen, Pflege-Wohngemeinschaften und einer Tagespflege zu bekommen. Das Interesse war enorm. Der Südflügel und die Tagespflege sollen zum 1. Februar 2017 bezugsfertig sein.