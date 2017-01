Wenn der Wetteralarm um 1 Uhr losgeht

Alle Bilder anzeigen Bernd Hertlein (1,76 Meter groß) zeigt die Silos mit einem Fassungsvermögen von 30 und 60 Tonnen. Die Fußgruppe 1 - Georg Fleischer (l.) und Burkhard Brost - sorgt im Wohngebiet Nordost mit dem Streuen von Splitt für Sicherheit. © Zietsch Gedanken- oder rücksichtslos? Ein Transporter parkt trotz Verbotsschild. Das Räumfahrzeug passt nicht durch. Bei Schneefall - hier an der Ecke Lessingstraße/Käthe-Kollwitz-Straße - sieht man deutlich den Unterschied. Bernd Hertlein misst die Boden-temperatur am Ortsausgang.

Oftersheim. Die Versuchung ist an diesem Morgen noch größer als sonst, meinen piepsenden Wecker zu ignorieren. Es ist kurz vor 4 Uhr, die Aussicht auf Minusgrade vor der Haustür verbessern die Situation nicht. Dennoch bezwinge ich meinen inneren Schweinehund. In einer halben Stunde habe ich eine Verabredung in der Siemensstraße. Die Strecke von meiner muckelig warmen Wohnung zum kalten Bauhof-Gelände ist leer - und hin und wieder glatt.

Genau das ist der Grund für mein frühes Aufstehen. Ich gehe auf Tour mit Bernd Hertlein. Er ist stellvertretender Leiter des Bauhofs und in der ersten Januar-Hälfte als Einsatzleiter für den Winterdienst der Gemeinde eingeteilt. Er und seine Truppe wechseln sich im 15-Tage-Rhythmus mit Dennis Dilger und dessen Team ab.

Mittlerweile ist es 4.20 Uhr, Bernd Hertlein kommt mir an der Schranke zum Bauhof entgegen, sein Handy am Ohr. "Roland, wir müssen streuen. Es ist glatt, Und denkt dran: am Lessingplatz nur mit Splitt", erinnert er seinen Kollegen Munk an das Öko-Pflaster in Nordwest.

Hertlein macht einen munteren Eindruck zu dieser frühen Stunde. "Das bin ich ja vom Feuerwehr-Alarm gewohnt. Einen Wecker brauche ich nicht, ich wache kurz vor 4 Uhr von selbst auf. Aber auf Kaffee kann ich nicht verzichten", deutet er auf den Thermobecher, den er von zu Hause mitgebracht hat.

Der Tag beginnt um 4 Uhr

Sein Tag fängt bei Winterdienst-Einsätzen um 4 Uhr an, erzählt er. Dann nimmt er erst einmal die Wetterlage in Augenschein. Seine Infos holt er zusätzlich am Abend zuvor im Internet-Portal "Glätte 24". Die Profis liefern zuverlässige Prognosen. Der gesamte Zweckverband nutzt dieses kostenpflichtige Angebot. Danach entscheidet er, ob er die komplette Mannschaft braucht. Sein Anruf früh morgens bedeutet für die Kollegen: Raus aus den Federn!

Glück hat an diesem Tag nur Hans Ulbrich. Hertleins Erfahrung sagt, dass bei dieser Wetterlage die "Fußkolonne 2" nicht nötig ist. Und so sind um halb fünf Lothar Richter (bringt das Streugut mit dem großen Fahrzeug auf die Straßen), Roland Munk (fährt das zweite Auto), Alexander Reich (bedient den noch kleineren Egholm mit Bürste, der im Sommer zum Rasenmäher umgerüstet werden kann) sowie Burkhard Brost und Georg Fleischer (Fußkolonne 1), zur Stelle. Für die Sicherheit in der Heidelberger Straße ist der Maschinenring Rhein-Neckar verantwortlich, an diesem Morgen fährt Klaus Bühring.

"Für unsere Gemeinde sind wir gut aufgestellt, wir sind bis 7 Uhr durch", weiß Hertlein. Die Gruppe arbeitet zuerst die Straßen der Stufe 1 ab - sogenannte verkehrsrelevante Wege, unter anderem die Busstrecke und Schulwege. Dann sind die Straßen der Stufe 2 dran - andere Durchgangsstraßen, Gehwege vor gemeindeeigenen Liegenschaften, beispielsweise Reinhold-Frank-Straße, Beethovenstraße, Max-Planck-Straße, In den Auwiesen oder Fohlenweide.

Unsere erste Kontrollfahrt mit blinkendem, orangefarbenem Licht führt durch die noch verkehrslose Heidelberger Straße, vorbei am Oftersheimer Ortsschild in Richtung Plankstadt. Kurz vor der großen Kreuzung halten wir. Hertlein steigt aus dem Auto und hält ein Thermometer nach unten. Es zeigt minus 5,5 Grad Celsius Bodentemperatur an. "Hier ist die kälteste Stelle, das ist unser Richtwert. "Zum Glück soll's ja nicht regnen, sonst wäre hier sehr schnell Glatteis." Weitere Messpunkte sind die Brücke in der Siedlung und der Gewerbepark Hardtwald.

Mittlerweile fahren wir entlang der L 291. Immer wieder bremst Hertlein vorsichtig, um die Straßenverhältnisse zu testen. Der Asphalt glänzt schon nass. Für den Bauhof-Mitarbeiter ein Indiz, dass die Kollegen vom Landkreis schon gestern Abend vorsichtshalber "vorgelegt" haben, wie es in der Fachsprache heißt. Er erklärt mir: "Wir streuen nur so viel Salz wie nötig. Aber wir legen natürlich auch vor, bevor Blitzeis entsteht. Heute sind es rund zehn Gramm auf den Quadratmeter."