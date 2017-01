Wohnungstipps zum Kaffee

OFTERSHEIM. "Hevenu shalom alechem - Wir wollen Frieden für alle", so klingt es aus dem Josefshaus, Kinder singen und klatschen rhythmisch dazu. Im Saal sind viele Familien versammelt, deren Kinder flitzen im Raum herum, eine kunterbunte Mischung von Nationalitäten ist versammelt. So ist das eben, wenn der Asylkreis Oftersheim einlädt zum Reden, zu Kaffee und Getränken, zu Kartoffelsuppe und Dampfnudeln, dem warmen Angebot dieses Abends. Wärme strahlen die Menschen aus, Freude, dass man sich sieht, durchzieht den Raum, gute Wünsche fürs neue Jahr gehören noch dazu beim 9. Begegnungscafé.

"Es ist klasse, dass das Café seinem Titel so ganz wörtlich genommen nachkommt", meint Bürgermeister Jens Geiß, der gekommen ist, um mit den Besuchern in Kontakt zu treten und selbstredend zum gerade begonnen Jahr das Beste zu wünschen. Etwa 100 Flüchtlinge leben zurzeit in der Gemeinde, teilt der Bürgermeister mit.

Ein eingespieltes Team

Heidi Joos vom Asylkreis ist privat verhindert, aber die vielen ehrenamtlichen Helfer sind bereits ein eingespieltes Team, sorgen dafür, dass die selbst gebackenen Kuchen geschnitten sind, die Kasse besetzt ist und jemand den kleinen Obolus für die Speisen entgegennimmt. So wie immer, wenn die Flüchtlinge aus dem "Hirsch" und regelmäßig auch aus umliegenden Orten, wo sie teilweise jetzt leben, nach Oftersheim zum Treff kommen.

Einen Akzent setzen bei diesem ersten Begegnungsabend die begeistert mitmachenden Kinder vom Kinderchor der katholischen Kirche, sie bringen mit ihren Liedern gleich Schwung ins Treiben. Zeitgleich setzen sie mit dem Titel "Hevenu shalom alechem" ein Zeichen für den Frieden, mit dem man ins Jahr starten möchte und der überall auf der Welt einziehen soll.

Der Gesang, den die Kinder unter der Leitung von Gabi Weißmann in drei Sprachen vortragen, ist verstummt, und die Gespräche gehen danach für mehr als eine Stunde rege weiter. Vieles dreht sich um die Erlebnisse rund um die Weihnachtszeit und Silvester. Manche der mittlerweile über ein Jahr in Oftersheim lebenden Flüchtlinge sind nach wie vor auf der Suche nach einer eigenen Wohnung. Dafür gibt es Tipps, wie man eine findet, wen man kontaktieren kann und wo man echte Chancen hat - auch, was eine Wohnung kosten darf, wie das mit der Kaution läuft und vieles mehr.

Zudem wird Hilfe angeboten für das Ausfüllen der seitenlangen Formulare, über die man Auskünfte über sich selbst, die Familie, die Finanzsituation geben muss, um an Zuschüsse zu kommen. Einige der Ehrenamtler haben sich ganz besonderer Fälle angenommen: Einer Familie mit fünf Kindern etwa, die aus dem Hirsch heraus in eine eigene Wohnung kommen soll. Derzeit haben sie ein etwas größeres Zimmer und ein kleineres, auf die Dauer wird es eng in dieser Situation. Die Kinder besuchen die Schule und haben eigentlich keinen Rückzugsort, um konzentriert Hausarbeiten zu machen.

Noch viel Arbeit zu leisten

"Einfach wird das nicht", meint Anja Drake, die auf gemeindlicher Seite mit Jürgen Weber für die Flüchtlinge Ansprechpartner ist. Anja Drake ist gern zu Gast beim Begegnungscafé, sie kennt viele der Familien, ist schnell in Gesprächen unterwegs. Wohnungen in der benötigten Größe sind nicht leicht zu finden und zudem teuer. Ein weiterer Gast meint: "Das geht nur über einen Makler." Doch wer bestellt, bezahlt, also muss eine Gebühr entrichtet werden, die, so ist zu hören, dann aber mit einem Prozentsatz des Geldes, was zum Unterhalt von offizieller Seite an die Flüchtlinge bezahlt wird, abgezahlt werden muss. Eine echte Lösung kann beim Café dafür keiner finden - dass viele Hürden zu meistern sind, ist allen Beteiligten klar.

An diesem Beispiel ist leicht nachzuvollziehen, wie viel Arbeit noch zu leisten ist, bis von einem eigenständigen Leben für die Flüchtlinge die Sprache sein kann. Währenddessen sind die Asylkreishelfer dabei aufzuräumen, Geschirr zu spülen und alles wieder an seinen Platz zu stellen. Damit ist nach etwa zwei Stunden das erste von vielen noch folgenden monatlichen Begegnungscafés 2017 zu Ende.