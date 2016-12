Zauberhafter, weißer Winterwald

Oftersheim. Wer mit offenen Augen durch die Landschaft geht, entdeckt oft kleine, reizvolle Details, die in der Schnelllebigkeit des Alltags unbemerkt bleiben. Toll, wer es dann noch versteht, diese faszinierenden Eindrücke mit der Kamera einzufangen. Wie zum Beispiel der Oftersheimer Ralf Lackner.

Seit mehr als 45 Jahren hat die Fotografie zu seinem Hobby gemacht und gestaltet nicht nur den offiziellen Kalender des Förderkreises Wildgehege mit putzigen Fotos von Silvester, Werner und ihren tierischen Kumpels.

Auch diese stimmungsvollen Bilder des weißen, mit Raureif überzogenen Oftersheimer Winterwaldes hat er uns zugeschickt - am Jahresende ein wunderbarer Anlass, selbst einmal einen Spaziergang in das Naherholungsgebiet vor der Haustür zu unternehmen, innezuhalten und das Jahr in aller Ruhe vor dem geistigen Auge noch einmal vorbeiziehen zu lassen.

Klare Nacht zum Jahreswechsel

Ob auch mit einer verschneiten Silvesternacht wie auf dem Bild links oben von Ralf Lackner rechnen dürfen, das er vom Feuerwerk in der Oftersheimer Siedlung gemacht hat? Wohl eher nicht.

Der Wetterbericht sagt einen niederschlagslosen, dafür aber einen sternenklaren, relativ windstillen Jahreswechsel mit Temperaturen um den Gefrierpunkt voraus, der um Mitternacht einen Blick in den wohl bunt erleuchteten Himmel weit in die Region erlaubt. Alles Gute für das Jahr 2017. az/Bilder: Lackner