Abkochen schlägt keinem auf den Magen

Plankstadt. Die Gemeindeverwaltung informierte vorgestern in einer Mitteilung über eine Verlängerung des Abkochgebots über die Feiertage (wir berichteten). Da die angestrebte Chlormenge im Trinkwasser noch nichterreicht werden konnte, muss das Leitungswasser vor dem Konsum weiterhin abgekocht werden. Wir haben einige Bürger der Gemeinde nach ihrer Meinung gefragt.

Ursula Fürst: Das Abkochen ist schon ein bisschen umständlich. Ich bereite mir am Abend immer schon das Wasser für den nächsten Morgen vor. Aber an sich macht es mir nichts aus. Es ist eben notwendig, dann macht man's halt. Und irgendwie hat man sich ja mittlerweile auch daran gewöhnt.

Marianne Noschka: Ich koche definitiv alles ab. Für's Essen, für Tee oder Kaffee, und zum Zähneputzen. Ich habe immer einen Topf mit sauberem Wasser bereit. Das Chlor riecht man zwar nach dem Kochen nicht mehr, aber die Gewissheit, was da alles drin herumschwimmt, ist schon etwas unappetitlich. Ich hoffe, es wird bald wieder, aber da müssen wir uns überraschen lassen. Aber besser so, als schmutziges Wasser.

Bruno Rafflewski: Wir halten uns an das Abkochgebot. Eine sinnvolle Maßnahme zu unserem Schutz kann uns nicht nerven. Mineralwasser verwenden wir zur "Streckung" des Weines.

Horst Richter: Nein, wir sind nicht genervt und halten uns, zumindest teilweise, an das Abkochgebot. Wasser, das getrunken wird, kochen wir weiterhin ab, auch für unsere Haustiere. Das Wasser zum Zähneputzen wird seit einigen Tagen nicht mehr abgekocht, jedoch vermeiden wir das Verschlucken von diesem Wasser. Die Reaktion und Vorgehensweise der Gemeindeverwaltung, der Mitarbeiter des Bauhofes, der Behörden und des Bürgermeisters in diesem Fall begrüßen wir. Es wurde mit Umsicht gehandelt und die Bevölkerung hervorragend informiert. Vielen Dank dafür.

Thea Fritz: Ja, wir halten uns an das Gebot, wir sind auch nicht genervt, es gibt Dinge im Leben, die man aus Vernunftgründen einfach akzeptieren muss. Auch bei mir im Verein der Hausfrauen Plankstadt, sind die Frauen sehr verständnisvoll. Morgens wird eine bestimmte Menge Wasser abgekocht, zum Kaffeekochen nehme ich stilles Wasser. Über Weihnachten fahren wir allerdings in den Weihnachtsurlaub, so dass das Thema "Trinkwasser" für uns in diesen Tagen nicht relevant ist.

Julienne Matthias-Gund: Ich koche das Wasser ab zum Trinken, da ich generell bisher nur Leitungswasser getrunken habe (auch am besagten Tag bis zur Meldung bereits zwei Liter) aber weder zum Abwaschen noch zum Zähneputzen - auch die Kinder nicht. Für den Kaffeeautomat nehme ich nun stilles Wasser, da abgekochtes zu viele Kalkablagerungen enthält.

Markus Scholl: Da ich zu Hause eine Umkehrosmoseanlage habe ist das Thema bei mir gar nicht präsent, mein Wasser ist sauber.

Harald Geiser: Ob sich alle an das Gebot halten, bezweifle ich. Allerdings in meiner Familie und dem näheren Freundes- und Bekanntenkreis ja. Meine Schwester ist sogar übertrieben vorsichtig. Ich bin da absolut genervt, da es das Kochen umständlicher macht. Anstelle eines Caesar Salat bei der Vorspeise habe ich etwas anderes gewählt, um mir das Wasser abkochen zu sparen. Lediglich zum Zähneputzen benutze ich Mineralwasser.

Kerstin Geisler: Gerade mit kleinen Kindern muss man besonders aufpassen, wenn es um das Trinkwasser geht. Daher verwenden wir zuhause eigentlich für alles Mineralwasser: Kaffee und Tee kochen, Obst abwaschen und so weiter. Wir haben alle gehofft, bis Weihnachten ist die Sache gelaufen, jetzt dauert es eben doch länger. Es wäre schön, wenn bis zum Ende des Jahres wieder alle s in Ordnung ist.

Thorsten Vörg: Ich muss ehrlich sagen, dass ich das Problem zwar aufmerksam verfolge, beeinträchtigen tut es mich allerdings nicht. Ich habe bisher kein Wasser abgekocht oder meinen Essensplan und das Kochen zu Hause geändert. Lediglich die Kaffeemaschine wird aktuell mit "stillem Wasser" betankt. Dennoch ein Lob und Dank an alle Verantwortlichen wie mit dem Thema umgegangen wird.