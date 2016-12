Abkochgebot bleibt über die Feiertage bestehen

Plankstadt. I n Absprache mit dem Gesundheitsamt bleibt das Abkochgebot in Plankstadt über die Weihnachtsfeiertage und eventuell darüber hinaus bestehen. Grund ist, dass noch keine stabilen Chlorwerte erreicht wurden. Das teilt die Gemeinde in einer Pressemeldung mit.

Seit Montag, 12. Dezember, wird ausgehend vom Wasserwerk Schwetzinger Haardt in die Trinkwassernetze von Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt Chlor in einer gesundheitlich unbedenklichen Konzentration eingespeist. Aufgrund der notwendigen Durchleitung durch die großen Versorgungsnetze in Oftersheim und Schwetzingen konnten in Plankstadt bis heute an den acht eingerichteten Messstellen noch keine stabilen Chlorwerte erreicht werden. Überwacht wird die Chlorierung permanent durch Dr. Jochen Ries, der für die Trinkwasserüberwachung des Wasserwerks zuständig ist und in engem Austausch mit allen Verantwortlichen steht.

Gesundheitsamt entscheidet

In Absprache mit dem Gesundheitsamt bleibt das Abkochgebot daher in Plankstadt über die Weihnachtsfeiertage und eventuell darüber hinaus bestehen. Auch während der Feiertage werden Proben genommen, deren Ergebnisse mit dem Gesundheitsamt besprochen werden. In Abhängigkeit des Chlorgehaltes im Wasser kann dann entschieden werden, ob eine Aufhebung des Abkochgebots erfolgen wird. Diese gute Nachricht würde dann umgehend in einer gemeinsamen Pressemeldung mit dem Gesundheitsamt veröffentlicht werden. Die aktuellste Informationsquelle bleibt die Homepage der Gemeinde. Um das Chlor anzuziehen, wird seit Mittwoch verstärkt auch von 17 bis 7 Uhr das Netz durch den Bauhof der Gemeinde gespült. Es kann daher in einzelnen Netzabschnitten zu kontrollierten Druckveränderungen kommen. "Wir sind bemüht, über die Feiertage ausreichend Druck im Netz zur Verfügung zu stellen", teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Ziel sei ein Chlorwert an allen Messstellen von mindestens 0,1 bis 0,3 Milligramm pro Liter. Aktuell werden in Plankstadt 0,01 bis 0,08 mg/l Chlor gemessen. Zum Vergleich seien im Schwimmbadwasser rund 0,6 mg/l. Ein leichter Geruch des Wassers entstehe durch die Abbauprodukte des Chlors im Wasser und ist keinesfalls bedenklich. Auch nach dem Abkochen bleibe eine leichte geschmackliche Veränderung durch das Chlor, die ebenfalls gesundheitlich völlig unbedenklich sei. zg