Buntes Etikett für Bierflasche

Plankstadt. Nach zwei Jahrzehnten Kunstpreis kommt jetzt das Design zum Zug. In der einjährigen Pause hat sich die Plankstadter Braumanufaktur Welde dazu entschlossen, ihr langjähriges Engagement in Sachen Kunst die kommenden Jahre dem Genre Grafikdesign zu widmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Um den mit insgesamt 5000 Euro dotierten ersten Welde-Designpreis haben sich Designer aus ganz Deutschland mit weit über hundert Arbeiten beworben.

Nach der Jurysitzung Anfang Dezember steht nun die Shortlist fest, in die es sechs Arbeiten von fünf Designern geschafft haben. Lukas Breitkreutz, Kolja van Boekel, Hax Hathaway, Yvonne Riehle und Ina Schäl konnten die Jury überzeugen.

Dass alle fünf Designer aus der Metropolregion kommen - und zwei davon auch noch miteinander verheiratet sind - ist reiner Zufall.

Die Arbeiten wurden ohne Angabe der Namen der jeweiligen Kreativen gesichtet. In mehreren Runden reduzierte die Jury die große Anzahl von Einreichungen immer weiter. Das kreative Potenzial war groß, ebenso die Vielfalt: Von streng geometrischen und rein typographischen über wild-romantische bis hin zu aus der Tierwelt entlehnten und filigran-zarten Entwürfen reichte die Palette.

Da die Motive nicht nur als rechteckiges Etikett auf Papier, sondern rund um den Bauch der Welde-Bierflasche direkt auf das Glas aufgedruckt werden, ist es wichtig, dass sie von allen Seiten spannend, schlüssig und interessant aussehen. So war dieses technische Kriterium ebenso wie die Kreativität und deren Umsetzung maßgeblich für die Juroren.

Diskussionen unvermeidlich

Götz Gramlich (gggrafik design, Heidelberg), Dirk Paulus (Buero Medienagenten, Bad Dürkheim) und Hans Spielmann (Braumanufaktur Welde) waren als Juroren begeistert von der hohen Qualität und Kreativität der Einreichungen. "Bei so vielen hervorragenden Arbeiten waren intensive Diskussionen unvermeidlich", berichtet Welde-Chef Hans Spielmann. Auch sei es für ihn ein - allerdings hochspannendes Novum gewesen, überhaupt als Juror dabei zu sein, so Spielmann weiter.

Juror Götz Gramlich schätzte ebenfalls die kontroverse, aber sehr konstruktive Diskussion unter den Juroren. Alle Motive der Shortlist seien vollauf überzeugend und es werde sicher schwer, den Hauptpreis und die beiden weiteren Gewinner zu küren, so Gramlich weiter.

Ausschließlich über soziale Medien wurden Designer bundesweit zur Teilnahme am neuen Welde-Designpreis aufgerufen. Ein bestimmtes Thema wurde nicht vorgegeben, zu entwerfen war eine Grafik, die später anstelle eines Etiketts direkt auf die Welde-Designflasche aufgedruckt werden soll. Maximal mit drei Arbeiten durften sich die Designer bewerben. Die Welde-Flasche mit dem geschwungenen Hals ist als erste Mehrweg-Individualflasche Deutschlands weit über die Grenzen der Metropolregion Rhein-Neckar hinaus bekannt.

Im März auf den Markt

Ausgezeichnet mit verschiedenen Designpreisen hat sie es als erste Bierflasche ins berühmte New-York- Design-Annual geschafft. So findet mit dem jüngst ins Leben gerufenen Welde-Designpreis aufs Schönste zusammen, was gut zusammen passt: Produkt- und Grafikdesign.

Die drei Preisträger werden in einer weiteren Jurierung ermittelt, die Welde-Designpreis-Edition wird voraussichtlich im März 2017 auf den Markt kommen. zg