„Bürgerbus hat Lebensfreude reingebracht“

Plankstadt. Die Lobeshymnen kamen von allen Seiten: "Erfolgsstory" sagte Jutta Schuster (CDU), "Respekt davor" zollte Ulrike Breitenbücher (PlaLi). "Das hat viel Zeit und Nerven gekostet", lobte Jutta Schneider (SPD). Und Thomas Burger (GLP) nannte es ein glänzendes Beispiel für ehrenamtliches Bürgerengagement. Sie alle sprachen vom Bürgerbus, der seit März 2016 durch die Gemeinde rollt. "Wir haben einen verlässlichen Linienverkehr, gute Fahrgastzahlen, die Bürger sind zufrieden", brachte es Bürgermeister Nils Drescher auf den Punkt und meinte: "Wir sind stolz auf unseren blau-weißen Flitzer."

Da war es keine Frage, dass die Gemeinde die Kosten für den laufenden Betrieb übernimmt - einstimmig entschied der Rat, dass der Bürgerbusverein als Betreiber im Vorgriff auf den Haushalt 2017 die Summe von 13 189,63 Euro für das Jahr 2016 erhält. "Die Kosten sind wesentlich geringer, als wenn wir ein Unternehmen beauftragt hätten", erklärte Bürgermeister Drescher, dass die Gemeinde dadurch jedes Jahr rund 60 000 Euro mehr ausgeben würde, wenn der Linienbetrieb an eine Privatfirma vergeben worden wäre.

Förderantrag gestellt

Die Gemeinde habe sich bereiterklärt, sowohl die Anschaffung des Fahrzeuges sowie den laufenden Betrieb zu finanzieren. Im Jahr 2016 sind laut Mitteilung der Verwaltung zu finanzierende Kosten in Höhe von 20 551,87 Euro entstanden. Bei diesen Kosten sei die Abschreibung des Fahrzeuges bereits enthalten, erklärte Hauptamtsleiter Michael Thate. Über diese Höhe sei bereits ein Förderantrag beim Rhein-Neckar-Kreis zur Abdeckung des Aufwanddeckungsfehlbetrags gestellt worden. Von der Gemeinde seien mehrere Ausgaben bereits beglichen, so dass eine Restforderung von 13 189,63 Euro bestehe.

Die Auszahlung des Betrages sei zum jetzigen Zeitpunkt ohne Gemeinderatsbeschluss nicht möglich, da zurzeit kein gültiger Haushaltsplan existiere und somit eine Interimswirtschaft besteht. Da dem Verein Zahlungsunfähigkeit drohe, sollte deshalb im Vorgriff auf den zu beschließenden Haushalt die Summe ausbezahlt werden. Diese Vorgehensweise, die nun einmalig rückwirkend für 2016 zu beschließen ist, soll ab dem Jahr 2017 geändert werden.

Der Bürgerbusverein soll eine vierteljährliche Abschlagszahlung, jeweils zum Quartalsbeginn in Höhe von 90 Prozent der angefallenen Kosten (etwa 20 000 Euro pro Jahr) erhalten. Die Restzahlung soll nach Vorlage der Jahresbilanz im ersten Quartal des jeweiligen Folgejahres erfolgen. Die Gemeinde behalte sich vor, einzelne Ausgaben zu überprüfen. Die der Gemeinde entstehenden Kosten würden sich noch um die Förderbeträge des Rhein-Neckar-Kreises und des VRN reduzieren, sofern sie gewährt werden, sagte Thate.

Nicht genug danken

Die Zustimmung am Ratstisch war wie gesagt groß. "Man kann dem Verein gar nicht genug danken für das Durchhaltevermögen", lobte Jutta Schuster, die hofft, dass das Projekt noch viele Jahrzehnte bestehen werde. Das sah auch Ulrike Breitenbücher so. "Das ist eine schöne Einrichtung, die schön angenommen wird." Und Jutta Schneider erinnerte an 2010, als ihre Fraktion - unter maßgeblicher Beteiligung von Ex-Gemeinderätin Gaby Wacker - erstmals den Antrag für den Bürgerbus gestellt habe. Auch Thomas Burger (GLP) stimmte in die Lobeshymnen ein: "Der Bürgerbus hat Lebensfreude reingebracht."