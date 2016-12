Chlorierung frühestens am Samstag

Plankstadt. Die Gemeinde arbeitet Schritt für Schritt an der Beseitigung des Trinkwasserproblems. Inzwischen wurde ein Dienstleiter für die notwendige Desinfektion gefunden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auf Empfehlung der MVV AG sei gestern ein Gespräch mit der Firma T&E Aqua Service GmbH geführt worden. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Desinfektion und Reinigung trinkwasserführender Systeme. Es seien mit Geschäftsführer Dr. Hans-Joachim Greunig erste Absprachen zur Vorgehensweise der Desinfektion erfolgt und daraufhin umgehend notwendige Beschaffungen von der Gemeinde veranlasst. Am morgigen Donnerstag um 14 Uhr wird nochmals das konkrete Vorgehen besprochen. Frühestens am Samstag könne mit der Chlorierung begonnen werden, teilt die Verwaltung mit. Über die Aufhebung des Abkochgebots könne frühestens in der nächsten Woche entschieden werden. Alle Einwohner werden dann schriftlich informiert.

Netz wird fortlaufend gespült

Zum Thema Wasser muss jetzt mit Chlor versetzt werden

Zwischenzeitlich wird das Netz weiter fortlaufend mit sauberem Wasser gespült. Am alten Wasserwerk wurde die Sickergrube in Betrieb gesetzt und mit einem Bauzaun noch in den späten Abendstunden von Mitarbeitern des Bauhofes gesichert. Die Probeergebnisse zeigen in den rund 30 Messstellen im Gemeindegebiet 0-290 koliforme Keime pro 100 Milliliter. Deutlich darüber liegen die Werte im alten Wasserwerk der Gemeinde, nachgeforscht wird nun, warum dies so ist.

Das Bauamt der Gemeinde hat mittlerweile eine Liste mit allen Bauarbeiten am Trinkwassernetz seit dem 31. August erstellt. Dies sind in Plankstadt neun Maßnahmen, die ebenfalls in die Beprobung und Untersuchung einbezogen werden.

Letztlich wurde die Homepage der Gemeinde übersichtlicher strukturiert. (zg)