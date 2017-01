Chlorung des Leitungsnetzes dauert an

Aus den Wasserhähnen in Plankstadt, Oftersheim und Schwetzingen kommt auch noch weiterhin gechlortes Wasser.

Plankstadt/Oftersheim/Schwetzingen. Der Geruch von Chlor liegt momentan vielen Bürgern von Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt in der Nase: Die Wasserleitungen der drei Kommunen werden nach wie vor durchgespült.

Die am 12. Dezember begonnene und vorläufig auf Mitte Januar datierte Chlorung des Wasser-Leitungsnetzes in Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt wird nun auf Anordnung des Gesundheitsamtes im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis verlängert. Das teilen die Stadtwerke Schwetzingen in einer Presseerklärung mit

"Alle Werte, die auf eine Keimbelastung des Plankstadter Wasser-Leitungsnetzes hinweisen, haben sich deutlich gebessert. Das Wasser ist mikrobiologisch wieder unbedenklich", informiert Dr. Andreas Welker, Leiter des Referats Gesundheitsschutz im Gesundheitsamt im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis. "Um sicher zu sein, dass im Plankstadter Netz keine mikrobiologischen Verunreinigungen mehr vorhanden sind oder wieder auftreten, muss dieser Zustand über einen längeren Zeitraum zweifelsfrei nachweisbar sein. Das Chlor muss Zeit zum Wirken haben und in ausreichender Menge im Wasser-Leitungsnetz vorhanden sein", begründet Dr. Welker die Verlängerung der Chlorierungsmaßnahme.

Effizienz erhöht

Demzufolge kam es ab dem 10. Januar zu einer Anpassung der technischen Maßnahmen, um die Effizienz der Chlorierung weiter zu erhöhen. Das bedeutet, die Dosierung der Chlormenge, die im ZWK-Wasserwerk dem Trinkwasser zugesetzt wird, wird erhöht. Dies hat zur Folge, dass im Plankstadter Netz eine erhöhte Chlormenge ankommt. "Wir weisen darauf hin, dass das Trinkwasser nicht gefährlich ist", betont Dr. Welker.

Wie lange die Chlorung noch andauern wird und wie genau das weitere Prozedere aussehen wird, darüber berät am Dienstag, 17. Januar, eine Expertenrunde im Plankstadter Rathaus.

Diesem Gremium gehören neben Bürgermeister Nils Drescher der Plankstadter Umweltbeauftragter Bernhard Müller, Stadtwerke-Geschäftsführer Dieter Scholl sowie Vertreter des Gesundheitsamtes im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, des ZWK-Wasserwerks und des Karlsruher Technologiezentrums Wasser an. zg