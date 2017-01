Demenz-WG soll Wirklichkeit werden

Plankstadt. Es ist Tradition zu Jahresbeginn, beim Neujahrsempfang zusammenzukommen, so auch gestern im Gemeindehaus der evangelischen Kirche. "Das Leben fährt schnell dahin", sagte Pfarrer Martin Schäfer, das spüre man besonders, wenn man den Kalender am Jahres-start fülle. Ganz geschwind kämen die Termine doch wieder an den Horizont. Diesen Worten Raum zu wirken gab das Levental-Trio, das mit ruhigen Tönen die Ansprachen begleitete und im schwungvollen Walzertakt den Übergang vom offiziellen zum gemütlichen Teil markierte.

Martin Schäfer ließ das Jahr der evangelischen Kirchengemeinde Revue passieren: Der Hausmeister hatte sich, wie erwartet, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Die mannigfaltigen Aufgaben managt nun ein Team aus verschiedenen Personen. Unerwartet ging der Weggang der Gemeindediakonin Margit Rothe im Sommer sehr schnell vonstatten, "sie hat sich auf eine Stelle in der Flüchtlingsbetreuung beworben, dann ging alles rasant", erklärt der Pfarrer. Der Weggang riss eine Lücke, die Spuren hinterlässt - vor allem in der Nachwuchsarbeit der Kirchengemeinde, die unter der Obhut von Rothe stand. "Leider kann die Wühlmäuse-Gruppe der Kleinsten nicht mehr stattfinden", bedauerte Schäfer, freute sich jedoch, dass ein Zweierteam - "die Perlen der Jugendarbeit" - sich nach wie vor um die Jungschar kümmert.

Noch keine Nachfolge gefunden

Zum Jahresende wird auch Gemeindediakonin Irmgard Kreiselmeier in den Ruhestand gehen, "eine weitere tragende Säule, die dann fehlt". "Im Vorfeld der Visitation, die im Februar ansteht, haben wir entschieden beide Deputat-Stellen zu einer ganzen Stelle auf zehn Jahre auszuweiten", schilderte Schäfer das aus seiner Sicht attraktive Angebot, für das er sich Bewerber erhofft. Aufs Teildeputat für die Stelle von Margit Rothe hatte es bislang keine Aspiranten gegeben. Einen Teil der Kosten - etwa 20 Prozent - müsse die Kirchengemeinde dann selbst stemmen, erklärte der Pfarrer, dass man einen Förderausschuss für die Kirchengemeinde gründen wolle. Dieser solle sich dann unter anderem um Spenden bemühen. "Das Spendenaufkommen ist sehr gut, vielen Dank", richtete sich der Geistliche an die wohltätigen Plankstadter und sprach den vielen Ehrenamtlern ein großes Lob aus.

Zudem soll es mehr Begegnungsmöglichkeiten in der Kirchengemeinde geben. Unter anderem sollen mehr ehrenamtliche Mitarbeiter gewonnen werden. Im Neubau gegenüber dem Caritas-Altenzentrum ist der Vertrag für die Tagespflege unterzeichnet. Zur dort ebenfalls geplanten Demenz-WG soll es im März eine Infoveranstaltung geben zu der der Vorsitzende des Hockenheimer Vereins, der bereits seit zehn Jahren sehr erfolgreich eine Demenz-WG betreibt, komme. "Für den Betrieb hier muss ebenfalls ein Trägerverein gegründet werden", warb Schäfer um Interesse für die "segensreiche" Sache Demenz-WG. Ein Film des SWR über eine Demenz-WG wurde zur Information gezeigt.

Grundsätzlich sei die Kirchengemeinde finanziell "ordentlich" aufgestellt. Die ganz großen Baugeschichten seien erst einmal vorüber, was anstünde, sei eine gründliche Dämmung für das Dach oberhalb der Bühne im Gemeindehaus und dem Altbauteil des benachbarten Kindergartens. Dort gebe es lediglich eine Lage Gipskarton als Wärme-Kälte-Barriere. "Das gehen wir schleunigst an", versprach Schäfer.

Einzigartige Betreuung

Kurz streifte er den Einbruch mit Tresordiebstahl im Kindergarten, der "sehr aufwendig und wenig Erfolg bringend" war. Neue Fenster wären eingebaut und weitaus sicherer als die alten, von denen es allerdings noch einige im Kindergarten gebe. Mit dem breiten Betreuungsangebot ginge für die Plankstadter noch eine Besonderheit einher: "Hier arbeiten vier Männer im Erziehungssektor - ein Praktikant und drei Erzieher", das sei eine Einzigartigkeit in der weiteren Region. Nach der erfolgreichen Kooperation mit der Chorgemeinschaft sei eine weitere mit der Friedrichschule geplant, die im Rahmen der Ganztagsbetreuung die Mensa im Untergeschoss des Gemeindehauses einrichten will.

"Viele Veranstaltungen zum Lutherjahr wird es geben", das versprach Jutta Layer. Ein Herausragendes ist sicherlich "Deftig, nahrhaft, Gnade", ein Mahl, bei dem das Ehepaar Luther ebenso zu Wort kommt wie ein Paar der neueren Zeit - "erstaunliche Parallelen", versprach Layer. Da es an einer großen Tafel sitzend ein Mahl zu genießen geben wird, sind verbindliche Anmeldungen erforderlich. Die Aktionen im Lutherjahr gipfeln im Gottesdienst am Reformationstag, in dessen Ablauf der Kirchenchor die Messe von Franz Josef Siegel interpretieren und um neue Sänger - vor allem um männliche Stimmen werben will. Die Proben finden mittwochs, ab 20 Uhr, im Gemeindehaus statt. In gemütlicher Plauderrunde bei kleinen Snacks klang der Neujahrsempfang langsam aus.