„Die Kosten müssen wir schlucken“

Außenansicht der Humboldtschule. In den vergangenen Sommerferien wurden bereits Vorarbeiten in Erd- und Obergeschoss ausgeführt.

Plankstadt. "Wir werden es alle gedankt bekommen." Nicht nur Gemeinderat Thomas Burger (GLP) ist sich sicher, dass sich die erheblichen Investitionen in den weiteren Umbau der Humboldtschule für die Ansprüche eines Ganztagesbetriebs lohnen werden. Denn die Ratsmitglieder entschieden trotz der beachtlichen Summe von 645 000 Euro, dass dieses Geld gut angelegt ist. "Aber wir haben uns eben für diese Schulart entschieden, dann müssen wir auch die Kosten schlucken", meinte Andreas Berger (CDU). Oder wie es Gerhard Waldecker (PlaLi) treffend kommentierte: "Ein bisschen schwanger geht eben nicht." Und auch die SPD-Fraktion ist dieser Meinung: "Ich bin überzeugt, dass wir mit dem Gebäude und der Schulart den richtigen Weg gehen", meinte Dr. Felix Geisler (SPD).

Bereits im Februar 2016 hatte der Gemeinderat mit dem Beschluss über die Vergabe von Planungsleistungen an das Büro Roth Architekten aus Schwetzingen den Startschuss für die Umbauarbeiten des Hauptschulgebäudes für die Ansprüche eines Ganztagsbetriebs in der Humboldtschule gegeben, für den im März mit einer Genehmigung gerechnet wird. Das Frühjahr 2016 sei nach Information von Ortsbaumeister Franz Boxheimer dazu genutzt worden, um gemeinsam mit der Schulleitung ein konkretes Konzept mit den speziellen Anforderungen für einen Ganztagsbetrieb mit Essensausgabe zu definieren, und die Planung daran anzupassen.

Hierbei sei neben den Baumaßnahmen zur Umsetzung des pädagogischen Konzepts auch notwendige Modernisierungen der Gebäudesubstanz berücksichtigt, die ohnehin in den kommenden Jahren angefallen wären, wie zum Beispiel die Erneuerung der maroden Schrank- und Trennwände der Klassenzimmer zu den Fluren, die Modernisierung der Lehrer-Toiletten, neue Innentüren, die Erneuerung der Sanitärinstallationen und neue Decken. Die Erneuerung der Elektroinstallationen und der Beleuchtung mit Gesamtkosten in Höhe von rund 153 000 Euro hat der Gemeinderat bereits in seiner Sitzung im Juni beschlossen.

Gebäude im Zustand von 1971

Denn ausschlaggebend für die hohen Kosten, sind nicht die neuen Anforderungen für den Ganztagesbetrieb, sondern der immense Sanierungsstau. "Das Gebäude war im Innern noch im Zustand von 1971", merkte Gerhard Waldecker (PlaLi) an. "Umbau und Sanierungsstau sind zwei Dinge und zwei Kostenblöcke", ergänzte Thomas Burger (GLP).

In den Sommerferien 2016 seien bereits die Gruppenräume für die Kernzeit und Kinderbetreuung im Keller modernisiert (neue Decken mit Beleuchtung und neue Bodenbeläge) worden, teilte die Verwaltung mit. Aufgrund der begrenzten Mittelbereitstellung seien im Erdgeschoss und Obergeschoss nur die Abbruch- und Rohbauarbeiten als Vorarbeiten für den geplanten Neuausbau ausgeführt worden. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2016 sei nicht bekannt gewesen, dass der Werkrealschulbetrieb ab dem Schuljahr 2016/2017 komplett nach Oftersheim verlagert wird und die Räume bereits ab den Sommerferien 2016 für den Umbau zur Verfügung stehen, erklärte Bürgermeister Nils Drescher. Wäre diese Information bereits damals vorgelegen, hätte man den Haushaltsansatz 2016 entsprechend erhöhen und die Arbeiten ohne Unterbrechung weiterführen können. Die Mittelbereitstellung im Haushaltsplan wurde aber im Hinblick auf die geplante Bauausführung im Jahr 2017 erst für das Haushaltsjahr 2017 eingeplant, und daher auch die Bauarbeiten nach den Sommerferien 2016 nicht fortgeführt.

Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Modernisierungsmaßnahmen hat das Architekturbüro Roth die voraussichtlichen Baukosten mit rund 825 000 Euro berechnet. Anzüglich der bereits im Vorjahr verausgabten 180 000 Euro bleiben Restmittel von 645 000 Euro. Bei Umbauten könne zwar kostenmäßig immer etwas passieren, aber der in der Sitzung anwesende Architekt Jürgen Roth rechnet in diesem Fall aufgrund der planerischen Erkenntnisse nicht mit Überraschungen. Das Land beteilige sich laut Bürgermeister Drescher bislang im Übrigen mit 125 000 Euro Zuschuss, aber da sei "noch Luft nach oben".

Konsequent und logisch

So fiel die Entscheidung einstimmig aus. "Wir gehen einen sehr konsequenten und logischen Weg", betonte Thomas Burger. Und PlaLi-Kollege Gerhard Waldecker spannte noch einen Bogen zu einer viel größeren Maßnahme: "Im Vergleich zu den Investitionen bei der Schimper-Schule, muss uns das die Hauptschule wert sein."