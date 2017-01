Die Postkuh Lieselotte zieht ins Abenteuer

Plankstadt. Wir berichteten gestern über die monatlich stattfindenden Angebote der Gemeindebücherei im ersten Halbjahr. Neben den Vorlesestunden mit Peter Lemke, die am 19. Januar beginnen und den Bastelnachmittagen mit Silvia Harrer ab 31. Januar, lassen auch Einzelveranstaltungen Kinderherzen höher schlagen:

"Frosch zu sein bedarf es wenig, doch wer Frosch ist, ist ein König!", beweist "Frosch live/life" Anfang Februar. Gespielt wird das Stück von Beatrice Hutter. Das Kindermusical zeigt die Metamorphosen einer frechen Kaulquappe auf dem Weg zum Frosch. Immer neue Veränderungen tauchen sie in ein wildes Gefühls-chaos. Das mischt den Alltag ganz schon auf: oft lustig und manchmal auch traurig, aber immer abenteuerlich und lebendig. Unterhaltsam und lehrreich und quietsch- und quakfidel zugleich. Spaß am Leben! Spaß an der Verwandlung! Ein clowneskes Familienmusical für Kinder ab vier Jahren. Die Aufführung findet am Donnerstag, 9. Februar statt, Anmeldung ab Dienstag, 31. Januar. Der Eintrittspreis beträgt für Kinder 2,50 Euro, für Erwachsene 3 Euro.

Für die Zeichenfreunde gibt es im März Anleitung vom Profi: "Schritt für Schritt zum eigenen Comic - Workshop mit Susanne Peter": Comic-Helden kann man selbst zeichnen, auch wenn es am Anfang nicht so leicht erscheint. Die Teilnehmer entwerfen ihre eigenen Comic-Figuren - "alles kein Problem mit den richtigen Tipps und Zeichentechniken". Die Comic-Spezialistin und Zeichnerin Susanne Peter erklärt, wie es geht. Mit einfachen Übungen lernen die Kinder, Comics zu zeichnen und eigene Geschichten zu entwickeln. Der Workshop richtet sich an Kinder von 7 bis 11 Jahren und findet am Donnerstag, 2. März statt, Anmeldung ab Dienstag, 14. Februar. Bitte mitbringen: Lieblingscomics, Fineliner, Blei- und Buntstifte und viele Ideen! Die Kosten betragen 5 Euro, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Spannende Autorenlesung

Abenteuerlich wird es bei der Autorenbegegnung mit Maja Nielsen. Nielsen ist Schauspielerin und Autorin. In ihrer Sachbuchreihe "Abenteuer!" stellt sie bedeutende Entdecker, Forscher und Eroberer vor. Durch ihre beiden Kinder kam sie dazu, Abenteuergeschichten zu verfassen. Ihr Motto lautet: "Wissen lässt sich am wirkungsvollsten über spannende Geschichten vermitteln." In die Bücherei kommt sie mit ihrem Buch "Mount Everest - Spurensuche in eisigen Höhen." Die Lesung für die vierten Klassen der Friedrich- und der Humboldtschule findet am Mittwoch, 22. März um 9 Uhr beziehungsweise um 11 Uhr statt.

In "Gans der Bär", gespielt vom Faro-Theater, wird Meister Petz unverhofft zur Gänse-Mama: "Wann wird dieser Winzling endlich begreifen, dass ich nicht seine Mama bin", denkt sich der tollpatschige Bär genervt. Doch das frisch geschlüpfte Gänseküken davon zu überzeugen, will ihm einfach nicht gelingen, schließlich kann die kleine Gans genau so gut rennen und klettern wie er selbst.

Dieser unverhoffte Nachwuchs bringt das Weltbild des Bären ganz schön ins Wanken und zeigt, was man mit einem starken Willen alles erreichen kann. Ein heiteres Stück über Identitätsfindung und Selbstbewusstsein, das Stück orientiert sich an einem Bilderbuch von Katja Gehrmann und ist geeignet für Kinder ab vier Jahren. Die Vorstellung findet am Donnerstag, 23. März um 15 Uhr statt. Anmeldung ab Dienstag, 14. März. Für Kinder kostet der Eintritt 2,50 Euro, für Erwachsene 3 Euro.

Das "Theater PassParTu" schickt im Mai sein Publikum in "Oh! Wo? Na da!" auf die Suche nach einem verlorenen Schuh: Luise hat gerade den linken Schuh gehäkelt. Nur noch den Wollfaden abschneiden und fertig! Der linke Schuh passt perfekt. Jetzt den rechten Schuh anziehen, den sie schon längst fertig gehäkelt hat. Oh! Luise wundert sich. Wo ist denn der rechte Schuh? Sie sieht ihn nirgends. Hat sie ihn aus Versehen in die erdbeerrote Tasche gesteckt? Nein, dort ist er nicht. Luise hat viele Taschen! Irgendwo muss er sein...

Wo ist der zweite Schuh?

In ihrer kuschligen, gestrickten und gehäkelten Fantasiewelt beginnt eine verspielte Suche nach dem zweiten Schuh. Entdeckt werden viele Dinge - und alle sind doppelt! Nur wo ist der zweite Schuh? "Oh! Wo? Na da!" ist ein theatralisches Memory-Spiel, eine Expedition ins Reich der Fantasie, und ein vergnügliches Ratespiel für die ganze Familie und geeignet für Kinder ab zwei Jahren.Es findet am Donnerstag, 18. Mai, 15 Uhr; Anmeldung ab Dienstag, 9. Mai. Eintritt für Kinder 2,50 Euro für Erwachsene 3 Euro.

Im Juni begibt sich das "Artisjok-Theater" mit "Lieselotte macht Urlaub" auf Reisen: Lieselotte lebt auf einem Bauernhof in Kleinmuppershausen. Sie ist nicht irgendeine gewöhnliche Kuh, nein, sie ist eine Postkuh und hilft dem Briefträger bei der Arbeit. Doch jetzt macht er Urlaub und schreibt der Bäuerin eine Ansichtskarte. "Ferien machen, das will ich auch", denkt Lieselotte, packt ihre Reisetasche und trabt zur Bushaltestelle. Eine vor Lebensfreude sprühende Geschichte über die Wichtigkeit Pausen einzulegen, die Lust am Abenteuer, wie schön es ist, von zuhause wegzugehen und wiederzukommen. Nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Alexander Steffensmeier, geeignet für Kinder ab vier Jahren. Die Aufführung des "Artisjok Theaters" findet am Donnerstag, 29. Juni, um 15 Uhr statt, Anmeldung ab Dienstag, 20. Juni. Die Eintrittskosten für Kinder betragen 2,50 Euro, für Erwachsene 3 Euro. zg