Drescher gewinnt das Vertrauen

Plankstadt. Dass Nils Drescher gewinnen könnte, davon waren schon im Vorfeld der Bürgermeisterwahl am 3. Juli viele Plankstadter überzeugt. Dass er sie gleich im ersten Wahlgang gewinnen würde und noch dazu so deutlich - mit 62 Prozent - damit hatte wohl niemand gerechnet. Der enttäuschte Amtsinhaber Jürgen Schmitt erreichte lediglich 32 Prozent.

Die anderen drei Bewerber, Klaus Bosike, Frank Krieger und Michael König, spielten beim Wahlausgang keine Rolle. Enttäuschend war, dass die Wahlbeteiligung nur bei rund 56 Prozent lag.

"Schon als Kind war es mein Ziel, hier Bürgermeister zu werden und es nun zu sein, macht mich unglaublich stolz, noch dazu in einer wundervollen Gemeinde wie Plankstadt," sagte der in der Gemeinde aufgewachsene Nils Drescher kurz nach der Wahl. Zuvor war der Diplom-Verwaltungswirt beim Landratsamt tätig und leitete dort zuletzt das Amt für Nahverkehr und Wirtschaftsförderung.

Er setzt auf den Dialog

Glücklich war er in erster Linie über das Vertrauen, das ihm die Wähler ausgesprochen haben. "Auf diesem Vertrauen will ich aufbauen, mein Programm umsetzen. Und ich strebe in allen Themen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat an." Nach dem Amtsantritt von Bürgermeister Drescher am 1. Oktober scheint sich tatsächlich die Atmosphäre im Gemeinderat deutlich zu verbessern. Der Dialog und das offene Miteinander sind dem neuen Gemeindeoberhaupt besonders wichtig - das zeigt er auch nach dem Wahlkampf.

Wie groß die Erwartungen und Hoffnungen sind, die die Plankstadter in Nils Drescher setzen, zeigte sich bei der offiziellen Amtseinführung, als fast 600 Bürger gekommen waren.

Die erste große Herausforderung, auf die er sicher gern verzichtet hätte, stellte sich Nils Drescher mit der Trinkwasserproblematik, bei der er als eine Art Krisenmanager gefordert war. "Ich bin seit acht Wochen im Amt, doch es fühlt sich an wie acht Jahre", meinte er Anfang Dezember.

Aber auch sonst stellen sich dem 40-Jährigen zahlreiche Zukunftsaufgaben: die weitere Optimierung der Kleinkinderbetreuung, die Lösung für das TSG-Eintracht-Sportgelände, der Rathaus-Umbau, die Schaffung von neuem Wohnraum, die Ansiedlung von neuen Unternehmen im Gewerbegebiet oder die Verbesserung der Barrierefreiheit und des ÖPNV, um nur einige zu nennen.