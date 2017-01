Plankstadt. Der Ortskegelring lädt zur Ortsmeisterschaft von Montag bis Donnerstag, 24. bis 28. April, und von Dienstag bis Samstag, 2. bis 6. Mai, auf der Acht-Bahnen-Anlage der Mehrzweckhalle ein. Alle Clubs, die regelmäßig in Plankstadt kegeln sowie alle Firmen- und Vereinsmannschaften sollten ihre ausgefüllten Anmeldeformulare bis spätestens zum Samstag, 4. März, und das Startgeld in Höhe von 70 Euro - darin enthalten ist der Eintritt zum Keglerball - bis zum Beginn der Ortsmeisterschaft abgeben. Für die drei erstplatzierten Clubs gibt es Preise, die beim Keglerball am Samstag, 17. Juni, im Restaurant "Kleiner Plänkschter" überreicht werden.

Formulare und Teilnahmebedingungen für die Ortsmeisterschaften liegen in der Mehrzweckhalle aus. Bei Fragen wendet man sich an die Hallenwarte Matthias Weber oder Philipp Schuhmacher. zg