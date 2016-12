Einigkeit über einen S-Bahn-Anschluss

Plankstadt. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Manfred Kern war zusammen mit der Grünen-Fraktionssprecherin im Gemeinderat, Sigrid Schüller, zu Gast im Rathaus. Das teilt die Gemeinde mit.

Bürgermeister Nils Drescher nutzte die Gelegenheit, mit den beiden über wichtige Themen für Plankstadt zu sprechen. Dabei war das erste Gesprächsthema natürlich das aktuellste: die zurzeit das Tagesgeschehen bestimmende Verunreinigung des Trinkwassers mit coliformen Keimen. Manfred Kern, so heißt es in der Pressemitteilung, riet zu Gelassenheit und lobte das Verhalten der Verwaltung. Er sei sich sicher, dass die Stadtwerke Schwetzingen auch in Plankstadt bald wieder die gewohnte Trinkwasserqualität liefern könnten.

Verbesserung des ÖPNV gewünscht

Danach tauschte man sich intensiv über aktuelle kommunalpolitische Themen aus. Wichtig waren Manfred Kern und Sigrid Schüller eine Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Insbesondere eine bessere Anbindung der Gemeinde an die S-Bahn Rhein-Neckar und passgenaue, anschlusssichere Verbindungen nach Schwetzingen, Mannheim und Heidelberg sollten die Ziele der Gemeinde sein.

Drescher wünschte sich, dass das Land noch mal die Beseitigung der straßengleichen Bahnquerungen zwischen Schwetzingen-Nord und Plankstadt prüfen solle. Ohne Unterführung sei kein Buslinienverkehr von Plankstadt zu der neu angedachten S-Bahnstation Schwetzingen-Nord denkbar, so der Abgeordnete. Insbesondere in Anbetracht des prognostizierten Zuwachses beim Schienengüterverkehr, der die Schließzeiten der Schranken noch erhöhen werde.

Gemeinsam diskutierten die Gesprächspartner über eine Bahnnetzkarte für die gesamte Region und den lang gehegten Wunsch einer direkten S-Bahn-Anbindung von Schwetzingen nach Heidelberg mit einem Haltepunkt am Ochsenhorn in Plankstadt, der gleichzeitig das neu geplante Stadtviertel Tompkins in Schwetzingen anbinden würde. Weitere Themen waren der Sanierungsstau in Plankstadt, die veränderten Ansprüche in der Kinderbetreuung, der Umbruch in der Schullandschaft und das Thema der Flüchtlingsintegration und der kommunalen Anschlussunterbringung.

Manfred Kern, so heißt es abschließend in Mitteilung, zeigte sich sehr gut über Plankstadt informiert und hatte ein offenes Ohr für die von Nils Drescher vorgebrachten Anregungen. Der Bürgermeister und der Landtagsabgeordnete bekundeten ihre Absicht, die Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt fortzuführen. zg