„Es brennt uns unter den Nägeln“

Plankstadt. Die Dr.-Erwin-Senn-Halle war gestern Vormittag beim Neujahrsempfang der TSG Eintracht 1890 lange nicht so gefüllt wie sonst. Vor allem viele ältere Mitglieder dürften den Besuch der Veranstaltung wegen der winterlichen Verhältnisse gescheut haben. Vorsitzender Jürgen Kolb begrüßte Gemeinderäte, Abteilungsleiter und Vertreter anderer Vereine.

Die Big Band des Musikvereins unter Dirigent Patrick Wewel eröffnete den Empfang mit einem flotten Medley. Kolb ging zunächst auf das abgelaufene Sportjahr des mit weit über 2000 Mitgliedern größten Vereins der Gemeinde ein. Die Chronik, die wieder in Zusammenarbeit mit der Schwetzinger Zeitung erstellt wurde, enthält neben der ausführlichen Rückschau auch einen Ausblick auf alle Sparten des Vereins. "Wir haben jeden Tag irgendetwas anzubieten", warb der Vorsitzende fürs Mitmachen.

Auch zweiter Pächter geht

Chronologisch geordnet führte Kolb auch die umfangreichen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im abgelaufenen Jahr an. Ein Extra-Dankeschön ging an die Tischtennisabteilung für die tatkräftige Mithilfe. Für dieses Jahr stehen die Sanierung der Betonstützen in der Halle und die Renovierungen der Umkleideräume im Clubhaus und im Vereinshaus sowie die neue Stromleitung für den Rasentrainingsplatz auf dem Programm. Dass die Pächterin des Eintracht-Clubhauses gekündigt hat, sei hinlänglich bekannt. Dass aber auch der Pächter des Vereinshauses "Zum Theo" zum 15. März hingeschmissen hat, war aber vielen neu. Verein und Wirt hätten sich nicht über die Kosten eines neuen Mietvertrages einigen können. Die TSG Eintracht sucht nun einen neuen Pächter.

Abschließend ging Kolb, der im kommenden Sommer zehn Jahre das Vorstandsamt ausübt, noch auf den Vorschlag der Verlagerung des Sportgeländes ein. Verwaltungsrat und Vorstand stünden zu dieser vieldiskutierten Entscheidung. Man habe sich überlegt, einen Bürgerentscheid zu beantragen, schließlich aber nach Gesprächen mit der Verwaltung nachgegeben. Nach der Amtseinführung des neuen Bürgermeisters Nils Drescher - der Rathauschef war nicht beim Neujahrsempfang - habe man weiter das Gespräch gesucht. Inzwischen sei auch ein Lenkungskreis installiert worden, der Fragen an die Bürgerschaft formulieren soll, was für die Zukunft, über alle Vereine und Gruppen hinweg, gewünscht werde.

Bürgerbefragung soll kommen

Eine Umfrage der IG Vereine unter deren Vorsitzenden Dieter Böhm habe "keine großen Bedarfswünsche ermitteln können", zeigte sich Kolb verwundert. Basis für einen Gemeinderatsbeschluss sei nun eine Bürgerbefragung, forderte er nun endlich eine sach- und zielorientierte Arbeit: "Es brennt uns unter den Nägeln, wir müssen zusätzlichen Platz bekommen, sonst müssen wir den Verein reduzieren."

Vor den Ehrungen für 50, 60, 65 und 70 Jahre Mitgliedschaft im Verein stand Chorgesang auf dem Programm. Der Gesangverein Liederkranz unter Dirigent Franz Josef Siegel brachte die Lieder "Ich glaub an Gott, den Vater", "Kumbaya, my Lord" und "Alle Völker wollen Frieden" zu Gehör.

Zwischen den Ehrungen zeigte die Karate-Abteilung die Bandbreite ihres Könnens. Die TSG-Sportler betreiben Karate in der Stilrichtung Shotokan. Zurzeit sind über 80 Mitglieder aktiv - Kinder, Jugendliche und Erwachsene üben die verschiedenen Techniken. Mit Karate könne beginnen, wer mindestens sechs Jahre alt ist, warb Abteilungsleiter Dr. Michael Layer.

Mit dem Stück "American Patrol" von Glenn Miller und dem "Girl from Ipanema" ließ die Big Band des Musikvereins den offiziellen Teil ausklingen und leitete zum Stehempfang über. Zum Schluss ertönte wie immer noch das "Badner Lied". Der Verein der Hausfrauen um Thea Fritz hatte wieder Getränke und Häppchen vorbereitet, so dass viele Gäste noch da blieben, um bei anregenden Gesprächen Erinnerungen auszutauschen.