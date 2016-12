„Fagrumbelung“ auf der Spur

Theatermacherin Inka Meyer - hier als Zeichnung - wird mit ihrem Programm "Kill me, Kate!" im Gemeindezentrum aufschlagen. © ZG

Plankstadt. Die Gemeindebücherei wartet im ersten Halbjahr mit einem bunten Programmangebot auf. In einer Pressemitteilung stellt das Gemeindebücherei-Team die Veranstaltungen vor. "Schwampf - Geschichten zum Lachen": Zusammen mit seinem Sohn Attila Trischan, der ihn musikalisch am Flügel begleitet, gestaltet Michael Trischan, bekannt aus der ARD-Erfolgsserie "In aller Freundschaft", ein humoristisch-musikalisches Programm von Goethe über Ringelnatz, Kästner, Tucholsky, Otto Schenk, Hanns Dieter Hüsch und vielen mehr. Der Querschnitt zeigt, was Humor alles sein kann, streift die Komik und die Satire und liebäugelt auch mit dem Kalauer. Gezeigt werden Situationen und Befindlichkeiten, die man kennt, die aber nur für den Außenstehenden komisch sind: nervende Nachbarn, bornierte Kleingeister, missgünstige Freunde. Was sich hinter dem Programmtitel "Schwampf" verbirgt, wird allerdings nicht verraten. Die Zuschauer sollen es in der Veranstaltung aber erfahren. Das Event findet am Donnerstag, 26. Januar, 20 Uhr, im Ratssaal im Gemeindezentrum statt. Der Vorverkauf läuft bereits, der Eintritt kostet im Vorverkauf 16 Euro (Ermäßigt: 14 Euro), an der Abendkasse kosten die Tickets 18 Euro (Ermäßigt: 16 Euro).

"Kill me, Kate! - Das gezähmte Widerspenstige": Die Theatermacherin Inka Meyer hat ein Problem: Für die nächste Spielzeit wurde ihr das Shakespeare-Stück "Der Widerspenstigen Zähmung" zur Inszenierung aufgebrummt. Doch ist es überhaupt möglich, ein Stück mit derart mittelalterlichen Rollenbildern auf die Bühne zu bringen? Die Aufgabe wird für Inka schnell zur Bestandsaufnahme: Wie geht es den Frauen, die Kinder haben und arbeiten? Weib oder Weibchen? Gleichgestellt oder zurückgestellt? Powerfrau oder Übermutter? Und wo stecken eigentlich die Männer? Im Büro? Wer kocht also den Bio-Möhren-Pastinaken-Brei? Vater, Mutter oder Alnatura? Und wer kann uns bei diesen Fragen weiterhelfen? Die Antworten darauf sind verblüffend, originell und höchst unterhaltsam. Zumindest bei Inka Meyer. Hier geht es um Frauen. Aber anders. Das heißt: Kein Mann-Frau-Gedöns. Kein Latzhosen-Feministinnen-Genöle. Kein Männer-Bashing. Frei von Rollenklischees. Es geht um Arbeit, Familie, Rente. Hochpolitisch - aber sehr, sehr komisch - auch für Männer. "Kill me, Kate!" ist eine moderne Komödie über die Tragödie, heute eine Frau zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.inkameyer.de, die Veranstaltung findet am Donnerstag, 16. Februar, um 20 Uhr im Ratssaal des Gemeindezentrums statt. Der Vorverkauf läuft bereits, der Eintritt kostet im Vorverkauf 16 Euro (Ermäßigt: 14 Euro), an der Abendkasse kosten die Tickets 18 Euro (Ermäßigt: 16 Euro).

"Krimi-Dinner mit Arnim Töpel": Bei der Lesung in der Wärtschaft wird es spannend: Arnim Töpel liest aus "Fagrumbelung" und "Isch, de Krutze" und bringt auch sein Piano mit. Verblendung, Versuchung, Verschwörung, das war gestern. Die Zeit ist reif für "Fagrumbelung", der vierte Fall für Kommissar Günda - "de Tschief vun doo". Diesmal erwischt es einen Mountainbiker auf dem Königstuhl. "Än Schugga"? Es stellt sich heraus, der Freizeitsportler war als Historiker mit der Überarbeitung des Glickerbacher Heimatbuches befasst. Gibt es da einen Zusammenhang? Außerdem stellt Arnim Töpel sein erstes Kinderbuch vor. Mit über 300 Illustrationen, von denen etliche zu sehen sein werden. Die Geschichte von Lars, der von seinem Opa den Auftrag erhält: Rette Glickerbacherisch! Zur Unterstützung stellt ihm "de Oobaa" seine besten Freunde an die Seite: "de Ää", "de Anna" und "de Häddscht". Passend zur Krimi-Lesung serviert das Team der "Wärtschaft" ein Drei-Gänge-Menü mit Spezialitäten "vun doo". Die Lesung findet am Freitag, 10. März, 19 Uhr, statt. Der Eintrittspreis beläuft sich auf 50 Euro, inklusive Drei-Gänge-Menü, Aperitif und alkoholfreie Getränke. Die Tische und Plätze sind nummeriert.

Florian Sitzmann und Jörg Schreiner präsentieren - "Dem Leben Beine machen": Florian Sitzmann alias "Der halbe Mann", der seit einem Motorradunfall im Rollstuhl sitzt, ist für tausende Menschen zum Vorbild geworden und tritt täglich den Beweis an: Beine sind nur ein kleiner Teil des Ganzen und haben nur körperlich etwas mit Vollkommenheit zu tun. Nach seinen internationalen sportlichen Erfolgen im Handbike tourt er jetzt mit Lesungen seiner Bücher durch die Republik. Begleitet wird er musikalisch von Singer-Songwriter Jörg Schreiner. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 16. März, 20 Uhr, im Ratsaal des Gemeindezentrums statt. Der Vorverkauf läuft bereits, der Eintritt kostet im Vorverkauf 16 Euro (Ermäßigt: 14 Euro), an der Abendkasse kosten die Tickets 18 Euro (Ermäßigt: 16 Euro).

Schöne Mannheims: Der Titel "Entfaltung" ist Programm. Vielfalt statt Einfalt! Ecken und Kanten, statt sich aalglatt durchs Leben zu schlängeln! Spritzig-frech, aber garantiert ungespritzt. Diese Mädels stehen zu ihren liebenswerten Macken und geben dem Zuschauer nebst musikalischem Hochgenuss praktische Lebenshilfe an die Hand: man muss der Wahrheit und sich selbst ins Gesicht sehen. Denn eines hat sich noch immer bewahrheitet: Wer am Morgen zerknittert aufwacht, hat am Tag die besten Entfaltungsmöglichkeiten! Das lang ersehnte dritte musikalisch-szenische Abenteuer des Frauenpower-Kult-Quartetts Anna Krämer, Smaida Platais, Susanne Back und Stefanie Titus. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 4. April, 20 Uhr, statt. Der Vorverkauf läuft bereits, der Eintritt kostet im Vorverkauf 16 Euro (Ermäßigt: 14 Euro), an der Abendkasse kosten die Tickets 18 Euro (Ermäßigt: 16 Euro). Die Plätze sind nummeriert.

Seniorennachmittag: Dazu laden Awo Plankstadt und Gemeindebücherei gemeinsam ein. Mit dabei ist Edith Brünnler, mehrfache Preisträgerin im Mundartwettbewerb "Dannstadter Höhe", bekannt aus zahlreichen Lesungen im Rhein-Neckar-Raum.

Unter dem Titel "S'is doch immer widder schää!" liest sie aus ihren Büchern vor. Es sind Geschichten, die der Wahnsinn des Alltags hervorbringt, mit spitzer Feder geschrieben und fein beobachtet. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen. Der Nachmittag findet am Donnerstag, 4. Mai, um 15 Uhr in der Seniorenwohnanlage in der Luisenstraße statt. Der Eintritt ist frei. zg