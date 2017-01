Feste feiern, wie sie fallen

Plankstadt. Im Vergleich zum Vorjahr, als die Kampagne ziemlich kurz war, ist der Veranstaltungskalender der Gemeinde in den ersten Wochen des Jahres noch nicht sonderlich närrisch geprägt. Denn Aschermittwoch ist erst am 1. März. Umfangreich ist der Terminreigen aber trotzdem, wie ein Blick in die von der IG Vereine zusammengestellte Liste zeigt.

Mit den Narrenterminen geht es Mitte Februar Schlag auf Schlag - zuerst die Prunksitzung des PCC im Caritas-Altenzentrum am Sonntag, 12. Februar - eine Woche später, Samstag, 18. Februar, steigt die große Sitzung in der Mehrzweckhalle und tags darauf der Backenbläserumzug um 11 Uhr.

Schon in diesen Januar-Tagen beginnt die Reihe der Jahreshauptversammlungen, die sich gewohnheits- und satzungsmäßig wie ein roter Faden durchs erste Quartal zieht. Den kulturellen rote Faden bilden die Veranstaltungen der Gemeindebücherei, beginnend mit dem Kabarettisten Michael Trischan am morgigen Donnerstag.

April ist kirchlich geprägt

Wenn die Fasnachtsferien Anfang März Geschichte sind, nimmt auch der Veranstaltungskalender Fahrt auf. So findet von Sonntag, 18. März bis zum 21. März das Frühlingsfest der Gemeinde auf dem Festplatz statt, in das auch der Sommertagszug eingebettet ist (19. März, 14 Uhr). Der April ist unter anderem kirchlich geprägt mit den Passions- und Osterandachten, aber auch Jubelkonfirmation am Mittwoch, 5. April, Erstkommunion am 23. April und der Basar der katholischen Kirchengemeinde von Freitag, 28. bis 30. April.

Wer von Mai bis September gern auf die örtlichen Feste geht, sollte sich unter anderem das Grillfest des Roten Kreuzes am 1. Mai, die Vatertagsangebote von Chorgemeinschaft und Handballern am 25. Mai, das Scheunenfest des Sängerbund-Liedertafel am 18. Juni, das Gartenfest des Musikvereins vom 24. bis 25. Juni, das Fischerfest des Angelsportvereins am 8. und 9. Juli, das Museumsfest des Heimat- und Kulturkreises am 15. Juli und das Ortsmittefest am 12. August in den Kalender eintragen. Und vor allem das Fest der Feste: das nunmehr 35. Plankstadter Straßenfest am 16. und 17. September. sz