„Gemeinde hat unglaublich viel Potenzial“

Plankstadt. Gut 100 Tage ist Nils Drescher nun Gemeindeoberhaupt. In einem exklusiven Interview mit unserer Zeitung zieht der Bürgermeister eine erste Bilanz.

Vor 100 Tagen hat mit Ihrem Amtsantritt ein neuer Lebensabschnitt für Sie, Herr Drescher, begonnen. Wie weit sind Sie mit der Einarbeitung in Plankstadt in der Zeit gekommen? Oder hat das Thema Wasser zu viel Arbeitskraft in Anspruch genommen?

Nils Drescher: Die Trinkwasserverunreinigung hat sehr viel Arbeitszeit in den letzten Wochen gekostet, das stimmt. Glücklicherweise haben wir die Verschmutzung ja umgehend entdeckt und das Gesundheitsamt und die Bevölkerung alarmiert und konnten inzwischen auch die Ursache mit der Baumaßnahme in Schwetzingen finden. Wir hoffen, in Kürze gemeinsam mit den Stadtwerken Schwetzingen unser gewohnt gutes Wasser wieder in einwandfreier Qualität liefern zu können. An dieser Krise kann man aber auch ablesen, dass die Einarbeitung schon in den zwei ersten Monaten abgeschlossen war, sonst hätten der Gemeinderat, meine Mitarbeiter und ich diese schwierige Situation nicht gemeinsam so gut bewältigen können.

Sie haben mal gesagt, dass es schon ein Kindheitstraum war, Bürgermeister zu werden. Ist es immer noch Ihr Traumjob?

Drescher: Zu 100 Prozent! Ich mag die Plänkschder sehr, die den Eltern meines Vaters hier nach dem Krieg eine neue Heimat gaben. Mit meiner Mutter, einer echten Kurpfälzerin, hat sich das ja dann schon in meiner Generation verbunden. Ich erinnere mich noch an eine Sportlerehrung als Handballkind, bei der ich und mein Zwillingsbruder vom damaligen Bürgermeister Werner Weick auch eine Medaille bekamen. Er hat sich in meine Erinnerung mit seiner silbernen Amtskette und seiner stattlichen Erscheinung sehr eingeprägt.

Wie haben Sie sich denn im Rathaus eingelebt? Wie ist es so als Chef einer Verwaltung?

Drescher: Sehr gut, ich habe mich gefreut, die Unterlagen von drei Amtsvorgängern in den Schränken zu finden und mag mein Büro sehr. Jeden Morgen begrüße ich meine Kolleginnen und Kollegen im Rathaus persönlich und ich weiß, dass ich mich auf sie verlassen kann. Sonst hat sich nicht viel geändert, ich hatte ja auch beim Landratsamt schon viel Führungserfahrung, auch in vielen schwierigen Situationen.

Wie schätzen Sie denn die Qualität im Rathaus im Vergleich zu Ihrem bisherigen Amt ein?

Drescher: Es stimmt, wir arbeiten in Plankstadt auf einem anderen Niveau. Kleinere Kommunen wie wir haben viele Aufgaben zu erledigen, eine Hochspezialisierung in einzelnen Rechtsgebieten wie in einer großen Behörde ist hier nicht möglich. Ich hatte ja beruflich viel Kontakt zu den Bürgermeistern im Kraichgau und Odenwald, da habe ich mir einen gewissen Pragmatismus abgeschaut - das ist jetzt sehr hilfreich. Ich liebe es im jetzigen Amt auch mal direkt etwas zu bewegen, dabei kann ich aber auch in der Regel erkennen, in welchen Bereichen wir professioneller werden können und welche rechtlichen Vorschriften es zwingend einzuhalten gilt.

Dialog und Bürgerbeteiligung waren bei Ihnen im Wahlkampf wichtige Begriffe. Wie weit sind Sie da schon gekommen?