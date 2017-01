„Gerade jetzt braucht es Humor“

Plankstadt. Als der gebürtige Hesse damals den Beruf des Krankenpflegers erlernte, konnte er noch nicht ahnen, dass er in genau jener Rolle einmal als Schauspieler im TV zu sehen sein wird - Michael Trischan wurde 1961 in Friedberg geboren und ist vor allem aus der MDR-Serie "In aller Freundschaft" bekannt. Nach seiner Ausbildung studierte er in Stuttgart und München Schauspielerei, machte so seine Leidenschaft bald zum Beruf. Seit 2007 spielt er den Pfleger "Hans-Peter Brenner" mit abgebrochenem Medizinstudium, der ständig seine Kompetenzen überschreitet.

Auch im wahren Leben überschreitet Trischan gewissermaßen Grenzen, jedoch gekonnt. Denn neben seinem schauspielerischen Talent, beweist er regelmäßig in verschiedenen Solopogrammen, dass in ihm auch ein Kabarettist steckt.

Mit seinem Bühnenprogramm "Schwampf - Geschichten zum Lachen" kommt er am Donnerstag, 26. Januar, um 20 Uhr in den Ratssaal des Gemeindezentrums. Im Interview hat er vorab verraten, was die Besucher erwartet und wann er seine humoristische Seite entdeckt hat.

Sie bieten in Ihrem Programm "Schwampf" Geschichten zum Lachen. Wie wichtig ist es Ihrer Meinung nach in einer Zeit, die von Negativschlagzeilen beherrscht wird, Humor zu bewahren?

Michael Trischan: Gerade in solchen schwierigen und unkomischen Zeiten braucht es Humor. Siehe "Trump" - hier braucht es Humor!

Was genau bedeutet "Schwampf" eigentlich?

Trischan: Das verrate ich erst am Veranstaltungsabend selbst. Keine Chance es vorher zu erfahren!

Ihr Sohn Attila ist ebenfalls dabei, Wie kam es zu dieser Vater-Sohn-Kombi?

Trischan: Mein Sohn Attila ist seit vielen Jahren mein musikalischer Begleiter. Allerdings immer nur an Wochenenden war er mit mir unterwegs. Dieses Jahr werden wir getrennte Wege gehen, er hat nun beruflich neue Wege zu betreten und da braucht er die Wochenenden für sich. Ich freue mich sehr, dem Publikum Simon Münzmay vorstellen zu dürfen. Er ist Konzertpianist und mehrfacher Musikpreisträger. Es wird ein Ohrenschmaus.

Sie sind vor allem als Schauspieler bekannt. Wann haben Sie ihre humoristische Seite entdeckt?

Trischan: Ursprünglich kommen viele vom Theater und Schauspieler haben meistens "Programme" im Gepäck, mit denen sie auf Tour gehen. Ich habe mich für humoristische Programme entschieden. Es freut mich einfach, wenn mein Publikum mich mit einem Lachen verlässt, anstatt umgekehrt.

Wann genau werden Nachbarn denn nervig?

Trischan: Oh, ja! Ein schwieriges, zeitraubendes und nerviges Feld. Meistens werden sie so richtig nervig, wenn man sie zur Ruhe mahnt. Dann ist es allerdings aus und es geht richtig los! Mein Fazit: Sich nie beschweren. Es wird dadurch nur viel schlimmer.

Was macht wahre Freundschaft für Sie aus?

Trischan: Sich vor allem nicht verpflichtet fühlen. Freundschaft ist schwierig. Was es genau ausmacht, kann ich gar nicht sagen. Ich jedenfalls fordere nie etwas ein und erwarte auch nichts.

Klassische Musik entspannt Sie. Was lässt sie denn so richtig aufdrehen?

Trischan: Wenn ich zum Beispiel im Theater hervorragende Kollegen auf der Bühne sehe, da freue ich mich und "drehe" richtig auf. Oder in einem klassischen Konzert, wenn der Solist die letzten Takte spielt. So etwas finde ich immer sehr erhebend.

Nehmen wir an, Sie hätten einen Wunsch frei, wie würde dieser lauten?

Trischan: Ich wünsche mir, aber vor allem meiner Frau und meinen Söhnen, unverwüstliche Gesundheit und, dass sie allen negativen "Verführungen" Stärke zeigen!