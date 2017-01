Gibt es Geld für den Schaden?

Plankstadt/Schwetzingen/Oftersheim. Endlich! Viele Bewohner der drei Kommunen dürften aufatmen: Die Chlorierung des Trinkwassers ist nicht mehr nötig. Vermutlich wird es aber noch ein paar Tage dauern, bis das kühle Nass aus der Leitung nicht mehr nach dem zur Desinfizierung benutzten Stoff riecht. Doch nach dieser guten Nachricht stellt sich jetzt natürlich die Frage nach den Kosten, die in den vergangenen Wochen auch in den sozialen Netzwerken ausführlich diskutiert wurde. Wir haben bei Bürgermeister Nils Drescher (Bild) nachgefragt.

Durch die Keime im Trinkwasser und die anschließende Chlorierung sind für Ihre Gemeinde Kosten entstanden: Einsatz der Rettungskräfte - auch zur Information der Bürger -, Ursachensuche, Behebung/Austausch der Armatur, Wasseruntersuchungen. Wie teuer kommt Sie das zu stehen?

Nils Drescher: Wir sind momentan dabei, die entstandenen Aufwendungen zusammenzustellen. Dies erfolgt in Absprache mit unserer Versicherung. Wie hoch der Schaden ist, kann momentan noch nicht exakt beziffert werden. Zudem entstehen auch aktuell noch zahlreiche Überstunden meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere im Bauhof und im Bauamt.

Kann die Gemeinde den Verursacher des Schadens haftbar machen?

Drescher: Aufgrund der komplexen Haftungsregelungen im Bereich der Trinkwasserversorgung haben wir uns entschlossen, ein renommiertes Anwaltsbüro mit der Vertretung unserer Interessen zu beauftragen.

Auch bei einigen Unternehmen ist ein wirtschaftlicher Mehraufwand entstanden: Ein Zahnarzt, der seine Praxis schließen musste, eine Dialyse-Praxis in Schwetzingen, die gezwungen war, eine zusätzliche Filteranlage zu installieren, gastronomische Betriebe, die ihre Speisekarte umstellen mussten. Wer kommt dafür auf?

Drescher: Ich werde mich persönlich für eine Schadensregulierung einsetzen. Unser erteiltes Mandat an den Rechtsanwalt umfasst auch die Schäden der Ärzte, Gastronomie und der Betriebe sowie bei Haushalten entstandene Aufwendungen.

Aber auch Privatpersonen , beispielsweise Aquarienbesitzer, mussten Wasser kaufen. Wem können sie die Kosten in Rechnung stellen?

Drescher: Ein selbstständig vorgenommener Abzug an der Trinkwasserrechnung ist nicht möglich. Die Schäden sind in der Höhe zu beziffern und an die Gemeinde zu melden. Wir leiten diese dann weiter.

In sozialen Netzwerken wurde diskutiert, die Kosten für Mineralwasser für den privaten Gebrauch der Gemeinde in Rechnung zu stellen. Welche Hoffnung auf Entschädigung gibt es für diese Leute?

Drescher: Es gibt einen Bagatellwert in unserer Satzung von 20 Euro. Wenn ein größerer Schaden entstanden ist, kann dieser im Einzelfall mit Bezifferung der Schadenssumme an die Gemeinde gemeldet werden. Wir leiten diese Forderungen in Absprache mit unserem Rechtsanwalt an unsere Versicherung weiter. Wenn eine Vielzahl gleichförmiger Fälle besteht und ein Anspruch an eine Regulierung gesichert ist, setze ich mich für eine pauschale Lösung ein. Diese soll möglichst für alle Haushalte gelten. Die Gespräche werden klären, ob dies durchzusetzen ist.