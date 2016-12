Ist eine verunreinigte Armatur schuld?

Gestern wurde die Leitung am Ende der Kurfürstenstraße in Schwetzingen freigegra-ben, die Einbauarmatur wird am Montag ausgebaut und mikrobiologisch getestet.

Am Ende der Kurfürstenstraße in Schwetzingen - an der Gemarkungsgrenze zu Plankstadt - soll die Verunreinigung ihren Ursprung haben. Eine neu verlegte Trinkewasserleitung mit Fließrichtung Plankstadt soll die Bakterien verbreitet haben.

Plankstadt/Schwetzingen/Oftersheim. Heute ist es genau zwei Wochen her, dass die Nachricht von der Verunreinigung des Trinkwassers die Gemeinde erreicht hat. Seit diesem Freitagnachmittag haben Gemeinde, Stadtwerke Schwetzingen und zahlreiche Experten daran gearbeitet, die Ursache zu finden, für eine Lösung zu sorgen und und vor allem die Bürger ständig auf dem laufenden zu halten.

Laut Dieter Scholl, Technischer Leiter der Schwetzinger Stadtwerke, wurde die mögliche Verursacher-Leitung am Ende der Kurfürstenstraße in der Schwetzinger Oststadt - an der Gemarkungsgrenze zu Plankstadt - gestern freigegraben. Am Montag soll dann die betroffene Einbauarmatur ausgebaut und mikrobiologisch untersucht werden, um den Ursprung der Verunreinigung zu finden. Wir haben einige wichtige Fragen zur Wasserverschmutzung zusammengestellt und beantwortet.

Wie wurde die Verunreinigung des Trinkwassers entdeckt?

Im Zuge einer routinemäßigen Kontrolle, die in jedem Quartal vorgenommen werden muss. Das ist vom Gesundheitsamt vorgeschrieben. Es gibt drei Probepunkte, an zwei von ihnen wurden bei der Überprüfung am 1. Dezember Auffälligkeiten festgestellt. "Wir werden aber künftig mehr Kontrollen machen", kündigt Bürgermeister Nils Drescher an. Auch die Stadtwerke wollen sich diesem Modus anschließen.

Warum war nur das Plankstadter Wasser verunreinigt und nicht das Schwetzinger und Oftersheimer?

Das liegt an der Fließrichtung. Plankstadt bekommt sein Trinkwasser wie die anderen Gemeinden aus dem Wasserwerk Schwetzinger Hardt. Es wird über zwei Verknüpfungspunkte an der Ringstraße und an der Mehrzweckhalle von Schwetzingen aus ins Plankstadter Netz eingespeist. Auch wenn die mögliche Ursache der Verunreinigung in einer Leitung in der Kurfürstenstraße Schwetzingen liegt, war nur Plankstadt betroffen, weil sich die ominöse Stelle am Gemarkungsrand von Schwetzingen befindet.

Wie wurde sichergestellt, dass nicht noch weitere Keime ins Netz kommen?

Die betreffende Leitung wurde umgehend abgeklemmt, es besteht keine Verbindung mehr.

Wie kamen die Experten der Ursache genau auf den Grund?

"Wir haben versucht, mögliche Ursachen auszuschließen", sagt Umweltberater Bernhard Müller. Die Gemeinde hat alle möglichen Rohrbrüche untersucht und damit einen Bereich nach dem anderen ausgeschlossen. Man kam zu dem Schluss, dass die Ursache in Fließrichtung liegen muss, so dass letztlich nur diese Stelle übrigblieb.

Wie kann eine neue Wasserleitung die Ursache für eine Verunreinigung sein?

Diese Frage kann erst beantwortet werden, wenn die Leitung wieder freigelegt wurde. Möglicherweise ist eine verunreinigte Armatur schuld.

Warum wird das Wasser gechlort?

Das Chloren des Trinkwassers dient der Desinfektion. Eine generelle Chlorung zur Vorbeugung ist in Deutschland seit der Novellierung der Trinkwasserverordnung 1991 ausgeschlossen.

Warum wurde auch in Oftersheim und Schwetzingen das Trinkwasser gechlort, wenn doch nur Plankstadt von den Keimen betroffen war?

Das war technisch nicht anders möglich. Die Einleitung des Chlorgases ist nur im Wasserwerk Schwetzinger Hardt möglich. Und die drei Gemeinden hängen an einer Leitung. Die Leitungen nach Ketsch und Brühl sowie Mannheim und Heidelberg werden separat eingespeist.

Warum dauert es so lange, bis die Chlorung abgeschlossen ist?

Chlor muss erst die notwendige Intensität haben - und zwar überall, auch an den entlegendsten Punkten im Netz, wie dem Plankstadter Schützenhaus. Deshalb dauert es bis etwa Mitte Januar, bis die Chlorung abgeschlossen ist.

Wie lange muss das Wasser in Plankstadt abgekocht werden?

Nur das Gesundheitsamt kann das Abkochverbot aufheben. Das wird schätzungsweise am kommenden Montag oder Dienstag der Fall sein.

Warum schadet das gechlorte Wasser Fischen, Menschen aber nicht?

Chlor tötet alle Bakterien im Wasser ab - auch die "guten". Wenn das Aquarienwasser also mit zu viel Chlor in Berührung kommt, kippt es um. Ohne die Bakterien kann sich kein natürlicher Sauerstoff mehr bilden und die Fische ersticken.

Darf man mit dem Chlorwasser Blumen gießen?

Im Trinkwasser sind laut Trinkwasserverordnung 0,3 mg/l freies Chlor zulässig - deutlich weniger als in vielen anderen Ländern (im Süden Europas, USA oder Australien). Dieser Wert ist auch für das Schwimmbadwasser angesagt. Nach Auskunft von Experten werden Blumen von dieser geringen Menge Chlor nicht beeinträchtigt.

Wer kommt für die Kosten auf, die diese Maßnahme verursachte?

Das steht noch nicht fest, beziehungsweise diese Frage ist noch kein Thema und wird es erst werden, wenn alle Probleme behoben sind.