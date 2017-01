Jugendarbeit profitiert

PLANKSTADT. Helmut Gaa strahlt, er schüttelt den Spielern der Handballjugend der TSG Eintracht Plankstadt impulsiv die Hände. Anlass ist die Tatsache, dass die jungen Sportler beim Abschluss des Adventskalenders am Tag vor Heiligabend die Herrschaften vom VdK-Ortsverband, deren Vorsitzender Gaa ist, "ganz prima" unterstützt haben und es dafür jetzt 600 Euro in die Kasse gibt.

Dass es etwas für den kleinen Hunger und den Durst beim Öffnen der letzten Fenster und Türen am Rathaus gibt, ist gute Sitte geworden und richtet sich mit einer Gabe immer an die Jugendarbeit im Ort. Seit drei Jahren läuft es bereits so und verdient als Gemeinschaftsaktion von Jung und Alt das Prädikat "sehr gut". "Damals stand irgendwo in der Zeitung", sagt VdK-Vorstand Gaa, dass für Speis und Trank bei der Abschlussveranstaltung gesorgt sei. Das war eigentlich nicht vorgesehen, die Buden vom Weihnachtsmarkt schon längst abgebaut und im Lager untergestellt. Dennoch fand sich im VdK ein Verein, der den ungeplanten Druck-Impuls aufgenommen hat und seither wärmende Getränke, Schmalzbrot, Wurst und - brandneu - den Scheiterhaufen aus Käse und Laugen-Salzgebäck - anbietet. "Dazu gibt es ein Lagerfeuer, das war einfach großartig im letzten Jahr", schildert der begeisterte Gaa. Pfiffig ist dabei der Verkauf von Holzscheiten für einen festen Obolus, der dem wärmenden Geflacker Futter und der letztendlichen Spendensumme Zuschlag beschert. "Das Feuer wird in einer Wanne entfacht und immer wieder mit dem Holz 'gefüttert'", schildert Gaa wie der heimelige Schein entsteht, um den sich die Menschen scharen, wie 2016 auch.

Hier ziehen alle an einem Strang

Viele Menschen unterstützen die Aktion, etwa Firmen die Kaltgetränke-Päckchen für die Kinder spenden, eine Bäckerei, die Minilaugengebäck produziert oder ein Elektrounternehmen mittels dessen Hubsteiger die Rahmen zu den Rathausfenstern gehievt und dort befestigt werden und die auch für die Elektroinstallation verantwortlich zeichnet. In Vertretung dieser Institutionen nennt Helmut Gaa Thomas Münch, Richard Rosenberger, TSG-Chef Jürgen Kolb und Manfred Just, letzterer aus den Reihen der VdKler. Nicht vergessen wird im Dankesreigen die Gemeinde mit Bürgermeister Nils Drescher an der Spitze, Hauptamtsleitern Michael Thate und vom Bürgerbüro Gottfried Sauter. Passend reiht sich die Aktion unter den Slogan, der für Plankstadt gilt: "Nur gemeinsam sind wir stark". "Alles passte top, die Leute, die Helfer, das Wetter", Gaa dankt allen, die zum gemütlichen Beisammensein im "Kleinen Plänkschter" zusammengekommen sind und verkündet, dass 2017 die Jugendarbeit des örtlichen "Viet tu ve" - Vereins mit einer Spende aus der Adventsaktion unterstützt wird.

Aktuell freuen sich die Handballer über den Finanzsegen, deren Jugendleiter Thorsten "Toni" Seiler erklärt: "Das Geld ist sehr willkommen, es fließt in einen Topf für die Jugendarbeit, aus dem unter anderem neue Bälle, Aktionen, Ausflüge und der Handball-Aktionstag unterstützt werden". Gleichsam richten alle Beteiligten ihrerseits ein Lob an den VdK für dessen Engagement, Bürgermeister Nils Drescher freute sich etwa: "Da haben doch Maria und Josef einmal das Rathaus bewacht und meine Mitarbeiter und ich hatten einige ruhige Tage - die Stimmung und das Feuer waren grandios." Die Neuauflage der heimeligen Feier gibt es am 23. Dezember dieses Jahres. zesa