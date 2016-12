Amy (von links), Alina und Leonie mimen beim Krippenspiel der Konfirmanden in der evangelischen Kirche am zweiten Weihnachts-feiertag die Heiligen Drei Könige.

Plankstadt. Der Reigen der gut besuchten evangelischen Gottesdienste über die Feiertage endete gestern Vormittag mit dem Weihnachtslieder-Wunschsingen und dem Krippenspiel der Konfirmanden in der Kirche (Bild). An Heiligabend ging es auch mit dem Krippenspiel des Kindergottesdienstes im ersten Gottesdienst los, den Pfarrer Schäfer hielt. Am frühen Abend schloss sich die Christvesper an.

Glühwein zum Abschluss

Stimmungsvoll endete der Abend mit der vom Kirchenchor mitgestalteten Christvesper, bei der den Besuchern im Anschluss Glühwein und Kinderpunsch gereicht wurden.

Am ersten Weihnachtsfeiertag hielt schließlich noch Gemeindediakonin Irmgard Kreiselmeier den Gottesdienst mit Abendmahl, der ebenfalls gut besucht war. ali