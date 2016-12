Positives Signal für Integration und Senioren

Plankstadt. Die Gemeinde richtet eine Beratungsstelle für Flüchtlinge ein, in der sowohl die Ehrenamtlichen des Arbeitskreises Integration als auch die örtliche Integrationsbeauftragte Sprechstunden anbieten können. Zudem sollen die angemieteten ehemaligen Geschäftsräume in der Luisenstraße 6 für den Sprachunterricht und für Begegnungstreffen genutzt werden. Beim Gemeinderat stieß dieser Beschlussvorschlag auf offene Ohren.

"Die Räume eignen sich sehr gut", meinte Bürgermeister Nils Drescher. Die Größe von 37 Quadratmetern sei ausreichend, die monatlichen Mietkosten von insgesamt 400 Euro überschaubar. Und es bestehe eventuell sogar die Möglichkeit, dass die Senioreninitiative die Räume als Integrations- und Begegnungszentrum mitnutzen kann. Das fand unter anderem die dort engagierte Dr. Ulrike Klimpel-Schöffler (PlaLi) gut: "Wir müssen mit der Senioreninitiative wieder in die Gänge kommen, das ist fast eingeschlafen", meinte sie und erntete auch Zustimmung vom Bürgermeister, der Unterstützung von der Verwaltung zusagte. Einziger Wermutstropfen sei, dass die Räume in der Luisenstraße nicht barrierefrei zugänglich seien. Langfristig müsse sich die Gemeinde da nach einer anderen Lösung umschauen, sagte Nils Drescher.

Vertrag von zwei Jahren

Die Zustimmung des Gemeinderats war einhellig: "Das ist positiv für den Arbeitskreis Integration und die Seniorenarbeit", befand Jutta Schuster (CDU). Und es sei gut, dass die Räume nicht im Rathaus seien, aber trotzdem in der Ortsmitte. Nach der Laufzeit des Mietvertrags und möglichen Renovierungsarbeiten erkundigte sich Christine Grimm (SPD). Bürgermeister Drescher will erst einmal keine längere Laufzeit ("Maximal zwei Jahre"). Ansonsten seien die Räume in tadellosem Zustand, Kosten würden nur für die Einrichtung anfallen. Uneingeschränktes Lob gab es auch von Ulf-Udo Hohl (ALP): "Die Räume sind einwandfrei. Das ist ein weiterer Schritt zur Entlastung des Rathauses." Er regte an, dort auch andere Menschen zu betreuen, die Bedarf haben, zum Beispiel Analphabeten.

Überplanmäßige Ausgaben

Schließlich stimmte der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung des Jahres noch einigen überplanmäßigen Ausgaben von insgesamt 52 000 Euro im Jahr 2016 zu: Mehrkosten in Höhe von etwa 35 000 Euro bei der Sanierung der Lessingstraße, rund 10 000 Euro beim Haushaltsposten Ehrungen und Jubiläen sowie 7000 Euro beim Personalwesen. Alles könne durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer aufgefangen werden, erklärte Bürgermeister Drescher. Zustimmung gab es schließlich noch zu jährlichen Sondertilgungen von Darlehen.

Und dann wurde noch etwas für die Einnahmenseite getan: Ein seit Jahren im Bauhof nicht mehr benötigter (und reparaturbedürftiger) Mobilbagger wird für 8000 Euro verkauft. Über die Anschaffung eines neuen Baggers wird 2017 entschieden. "Wenn wir überhaupt noch einen Bagger brauchen", meinte Bürgermeister Nils Drescher. ali