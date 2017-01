Tagespflege für die Kleinsten ab März

Plankstadt. Eine neue Kooperation zwischen Gemeinde und dem Verein "In Familia" bereichert das Kinderbetreuungsangebot zum 1. März. "Dies ist ein wichtiger Baustein für den weiteren Ausbau unserer Betreuungsangebote in Plankstadt. Der Gemeinderat und ich freuen uns sehr, dass wir dieses Angebot für die ganz Kleinen mit dem Verein ,In Familia' einrichten können", freute sich Bürgermeister Nils Drescher über die Kooperation, die gestern mit der Vertragsunterzeichnung offiziell beschlossen wurde.

Ab März stehen dann Betreuungsplätze vorrangig für Kinder im Alter zwischen drei Monaten und drei Jahren zur Verfügung. Die passenden Räumlichkeiten waren schnell gefunden: im Erdgeschoss des ehemaligen evangelischen Pfarrhauses in der Schwetzinger Straße 37. Unsere Zeitung durfte sich bei einer kleinen Besichtigung selbst ein Bild machen. Neben einer Küche, einem Sanitärbereich, einem großen Hauptraum und einem etwas kleineren Schlafraum stehen den Kindern hier künftig auch eine geschützte Terrasse und ein Garten zur Verfügung.

"Eine Eibe im Garten musste aus Sicherheitsgründen entfernt werden, dafür kommen Obstbäume hinzu. Dann können die Kleinen mit ihrer Betreuerin selbst Marmelade kochen", schlug das Gemeindeoberhaupt vor. Sandra Freudenberger-Nobili, Geschäftsführerin von "In Familia", sowie Projektplanerin Julia Köster zeigten sich begeistert von so viel Engagement. "Die Räumlichkeiten sind einfach toll, fast herrschaftlich. Geplant ist ein Modell ohne Schichtdienst, die Betreuer bauen eine enge Bindung zu den Kindern auf und ergänzen damit das Familiensystem", weiß die Expertin.

Noch fehlen Logo und Name

In der Einrichtung für Kindertagespflege wird zudem auf eine Cateringfirma verzichtet, die Betreuer kochen selbst und können so auch in Sachen Ernährung auf individuelle Wünsche eingehen.

In der neuen Einrichtung für Kindertagespflege werden zwölf Betreuungsplätze nach dem Sharing-Prinzip angeboten: "Das bedeutet, manche Kinder können an zwei Tagen kommen, andere zum Beispiel an drei Tagen in der Woche, aber stets maximal neun Kinder gleichzeitig", weiß Projektplanerin Julia Köster.

Wie die Einrichtung heißen soll und welches Logo für sie stehen wird, darüber sind sich die Initiatoren noch nicht ganz im Klaren: "Eventuell nehmen wir ein Bild mit Störchen in den Gemeindefarben Blau und Weiß, das würde gut passen", findet Nils Drescher. kts