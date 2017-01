Trinkwasser wird noch weiter gechlort

Diese Armatur in der Kurfürstenstraße in Schwetzingen ist vermutlich schuld an der Verschmutzung. Ergebnisse werden für diese Woche erwartet.

Plankstadt/Schwetzingen/Oftersheim. Das Trinkwasser, das vom Wasserwerk Schwetzingen ausgehend die Spargelstadt sowie Oftersheim und Plankstadt versorgt, muss weiterhin gechlort werden. Das teilte Bernhard Müller vom Umweltamt Plankstadt auf Anfrage unserer Zeitung mit. Es müsse wahrscheinlich sogar bis über den angestrebten Termin Mitte Januar hinaus gechlort werden. "Die Zielwerte des Chlors haben wir noch nicht erreicht", nannte er als Grund.

Die Konzentration des desinfizierenden Chlors muss nach Trinkwasserverordnung zwischen 0,1 und 0,3 Milligramm pro Liter liegen. In Plankstadt lägen die Werte aber noch deutlich darunter, das bestätigte auch Dr. Andreas Welker, der für den Gesundheitsschutz zuständige Referatsleiter im Landratsamt.

Abkochgebot aufgehoben

Die mikrobiologischen Untersuchungen, die mittlerweile zweimal pro Woche durchgeführt werden, haben gezeigt, dass in Plankstadt keine coliformen Bakterien mehr nachzuweisen sind, so Müller. Deshalb wurde das Abkochgebot für die Bevölkerung bereits Ende Dezember aufgehoben (wir berichteten). "Damit besteht für die Gesundheit der Bevölkerung auch keine Gefahr mehr", macht Dr. Andreas Welker deutlich. Die Chlorierung ist allerdings notwendig, damit sich die coliformen Bakterien nicht direkt wieder ansiedeln. "Man will das Netz durch die Chlorierung wieder auf den Urzustand zurücksetzen", verdeutlicht Welker.

Der Grund, dass der notwendige Chlorwert in Plankstadt noch nicht erreicht worden sei, liege darin, dass das Trinkwassernetz aus technischen Gründen gemeinsam mit dem von Schwetzingen und Oftersheim gechlort werden müsse, erklärt Bernhard Müller. Die Verbraucher aus Schwetzingen und Oftersheim entnähmen schon so viel Wasser mit Chlor, dass eben in Plankstadt nicht mehr genügend Chlor ankomme.

Das Gesundheitsamt nennt für das Problem zwei Lösungen. "Man kann zum einen die Wasserentnahme in Plankstadt erhöhen, also das Netz zum Beispiel in den Nachtstunden spülen. So käme mehr Chlor an, weil es in der Nacht in Schwetzingen und Oftersheim nicht so stark entnommen wird", erklärt Andreas Welker. Die zweite Lösung wäre, die zugesetzte Chlormenge zu erhöhen - wobei man dabei natürlich stets im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bleiben würde.

Ergebnisse kommen diese Woche

Welche der Maßnahmen die Gemeinde ergreift, soll noch diese Woche in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt geklärt werden. Parallel dazu wird die in der Kurfürstenstraße entnommene Armatur, die mit den Bakterien verschmutzt gewesen sein soll, untersucht. Die Ergebnisse dazu sollen ebenfalls diese Woche kommen, verrät Olaf Türke vom technischen Team der Stadtwerke Schwetzingen. Dann können auch in der Kurfürstenstraße weitere Arbeiten vorgenommen werden.

Das Chlor im Trinkwasser ist übrigens laut Gesundheitsamt völlig unbedenklich. "Die Chlorierung ist eine Standardmaßnahme und sie wäre nicht in der Trinkwasserverordnung zugelassen, wenn sie gefährlich wäre", so Andreas Welker.